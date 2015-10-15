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بالصور.. "التعليم الذكى بالفيوم" ينظم ورشة لعرض إبداعات الطلاب الموهوبين

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بالصور.. "التعليم الذكى بالفيوم" ينظم ورشة لعرض إبداعات الطلاب الموهوبين بالصور.. "التعليم الذكى بالفيوم" ينظم ورشة لعرض إبداعات الطلاب الموهوبين
نظم فريق الموهوبين والتعلم الذكى، بإدارة شرق الفيوم التعليمية، اليوم الخميس، ورشة لعرض إبداعات الطلاب بمدرسة جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم.

وتم خلال ورش العمل عرض إبداعات الطلبة فى الغناء والإنشاد والشعر والإلقاء ورسم موضوعات حرة لاكتشاف الموهوبين داخل المدرسة.

ويتكون فريق العمل بالإدارة من كل من الدكتورة سامية السيد مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى وإيناس أحمد مسئول البحث العلمى، والدكتورة شيماء الشيمى مسئول المجال الفنى، والدكتور أشرف عبد الحليم مسئول المجال الأدبى، والدكتور وليد محمد حسن مسئول المجال الرياضى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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