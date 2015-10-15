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بالصور.. سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تقود حملة إعدامات بحق الفلسطينيين

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بالصور.. سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تقود حملة إعدامات بحق الفلسطينيين بالصور.. سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تقود حملة إعدامات بحق الفلسطينيين
قال السفير الفلسطينى لدى القاهرة جمال الشوبكى، إن ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات قتل من قبل الجيش الإسرائيلى يأتى فى إطار الفاشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، موضحا أنه تم اختيار القاهرة لعقد المؤتمر الصحفى لإرسال رسالة إلى كل الأمة العربية وهى صوت العروبة.

اليوم السابع -10 -2015

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس، بمقر السفارة أن معظم الشهداء من الأبرياء العزل من السلاح ومعظمهم من الشباب الذين رفضوا الاستفزازت فخرجوا الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى رافضين تقسيم المسجد الأقصى، وكذلك هدم المسجد.

وأوضح أنه السبب فى خروج الشبان الفلسطينى ضد الاحتلال الإسرائيلى، ويتم تهديد بشن حملة إعدامات بحق الفلسطينيين، مطالبا العرب بمساندة ومساعدة الفلسطينيين، مطالبا بتكاتف الجهود لإنقاذ المقدسات الإسلامية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى على الأقصى الذى هو الأطول للتاريخ.

اليوم السابع -10 -2015

وطالب بوقف عدوان المستوطنيين المحميين من جيش الاحتلال، قائلا "سنتوجه إلى المؤسسات الدولية لخلق نظام حماية للشعب الفلسطينى من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وأوضح أن هناك مشاورات مع العرب لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب، لافتا إلى أن الجرائم التى تشهدها الأراضى الفلسطينية تضع المجتمع الدولى فى المسئولية لإنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو يريد قتل الفلسطينيين وهذا ما أعلنه صراحة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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