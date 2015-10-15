اوباما يعتزم وقف سحب القوات الامريكية من افغانستان

افاد مسؤول امريكى كبير ان الرئيس الامريكى باراك اوباما سيعلن الخميس ان الجيش سيوقف انسحابه من افغانستان وسيبقى الاف العناصر فى هذا البلد خلال العام 2017.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المسؤول الكبير فى الادارة الامريكية ان التحول فى خطة اوباما يشكل احدث تاخير فى خطته لانهاء الحرب المستمرة منذ 14 عاما. وبموجب خطة اوباما الجديدة ستبقى القوة الامريكية الحالية البالغ عديدها 9800 عنصر للعام 2016 وستخفض الى 5500 بحلول نهاية السنة المقبلة او مطلع 2017.
وقال المسؤول الكبير فى الادارة الامريكية ان التحول فى خطة اوباما يشكل احدث تاخير فى خطته لانهاء الحرب المستمرة منذ 14 عاما. وبموجب خطة اوباما الجديدة ستبقى القوة الامريكية الحالية البالغ عديدها 9800 عنصر للعام 2016 وستخفض الى 5500 بحلول نهاية السنة المقبلة او مطلع 2017.
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