الفصائل الفلسطينية فى لبنان تدعو إلى اعتبار غدا "الجمعة" يوم غضب

دعت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية فى لبنان، الفلسطينيين فى كل المخيمات والتجمعات فى لبنان إلى اعتبار يوم غد "الجمعة" يوم غضب ودعم وتضامن مع الأراضى الفلسطينية المحتلة ونصرة للمسجد الأقصى الشريف.

ووجهت الفصائل الفلسطينية فى بيان لها اليوم الخميس، التحية والتقدير لأبناء الشعب الفلسطينى الذين يتصدون للعدوان "الصهيونى الإرهابى " على المسجد الأقصى الشريف، والذين يدافعون عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى المتمثلة فى العودة وتقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وجددت إدانتها واستنكارها لمواصلة الاحتلال الإسرائيلى عدوانه الوحشى والهمجى على الشعب الفلسطينى، والذى أوقع مالا يقل عن 40 شهيدا وأكثر من 1500 جريح غالبيتهم من الأطفال فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

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