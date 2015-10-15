أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الفصائل الفلسطينية فى لبنان تدعو إلى اعتبار غدا "الجمعة" يوم غضب

Google+ Print
الفصائل الفلسطينية فى لبنان تدعو إلى اعتبار غدا "الجمعة" يوم غضب الفصائل الفلسطينية فى لبنان تدعو إلى اعتبار غدا "الجمعة" يوم غضب
دعت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية فى لبنان، الفلسطينيين فى كل المخيمات والتجمعات فى لبنان إلى اعتبار يوم غد "الجمعة" يوم غضب ودعم وتضامن مع الأراضى الفلسطينية المحتلة ونصرة للمسجد الأقصى الشريف.

ووجهت الفصائل الفلسطينية فى بيان لها اليوم الخميس، التحية والتقدير لأبناء الشعب الفلسطينى الذين يتصدون للعدوان "الصهيونى الإرهابى " على المسجد الأقصى الشريف، والذين يدافعون عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى المتمثلة فى العودة وتقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وجددت إدانتها واستنكارها لمواصلة الاحتلال الإسرائيلى عدوانه الوحشى والهمجى على الشعب الفلسطينى، والذى أوقع مالا يقل عن 40 شهيدا وأكثر من 1500 جريح غالبيتهم من الأطفال فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365