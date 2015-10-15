شاهد بـ"اللجان النوعية" عن حريق "المركز التجارى": كانت بـ"فعل فاعل"

استمعت محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية "اللجان النوعية" لشهادة مدير بأحد المراكز التجارية الشهيرة، والذى أكد أنه يوم الواقعة قام هو وزملاؤه بإطفاء حريق شب فى "عربة تسوق" بالمركز التجارى بالإسكندرية عبر "طفايات الحريق"، وكان ذلك فى حوالى الساعة السابعة إلا الثُلث يوم 31 يوليو 2014، لافتًا إلى تلقية تدريبًا سابقًا أتاح له التصرف فى تلك الظروف.

وأضاف الشاهد والذى استهل شهادته بالإشارة إلى أنه مدير قسم المأكولات الجاهزة بمول شهير، بأن الحريق نتج عن "مواد قابلة للاشتعال" دُست فى "سيارة التسوق"، وأنهم علموا بعد ذلك أنه كان بـ"فعل فاعل" ، ليضيف بأن قوات الأمن قامت بإخلاء الهايبر الذى يضم المركز التجارى.

وأشار الشاهد إلى أنه اشتبه فى كيس حمل "مادة برونزية" فأخطر الأمن الذى حضر برفقة قوات كشف عن المفرقعات ليتضح لهم أن "البلاغ سلبى".

وعن التلفيات الناتجة عن الحريق، لفت الشاهد إلى أن "سيارة التسوق" كانت بجوار "رف المنتجات الورقية" الأمر الذى عرضها للتلف واحترقت هى والرف الحامل، ويجدر الإشارة إلى أن القاضى قد نبه على المتهمين داخل القفص بضرورة الالتزام بالهدوء وذلك لمرتين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن احتراق 3 سيارات.

كما أسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود إمارات مصر وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم فى محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى التانكات ومن ثم إشعال النار فيها، وأيضا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وأسفر الحريق عن احتراق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم. وقام المتهمون أيضا بتفجير برجى كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن.

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