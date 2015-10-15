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القبض على 3 متهمين محكوم عليهم فى اقتحام وإتلاف منشآت شرطية بمطروح

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القبض على 3 متهمين محكوم عليهم فى اقتحام وإتلاف منشآت شرطية بمطروح القبض على 3 متهمين محكوم عليهم فى اقتحام وإتلاف منشآت شرطية بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى بمطروح، من ضبط 3 محكوم عليهم هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن المشدد، لاتهامهم باقتحام وإتلاف وإحراق منشآت شرطية وضبط متهم محكوم عليه فى قضية حيازة مواد مخدرة.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الخميس، بضبط "عبد الله.م.ح" 40 سنة مقيم مطروح والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية جنايات عسكرية مطروح، إتلاف وتعدى واقتحام إدارة شرطة النجدة والمحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما تم ضبط "محمد.م.ع" 25 سنة عاطل، مقيم مطروح، المطلوب التنفيذ عليه، فى القضية جنايات عسكرية مطروح حريق قسم مطروح والمحكمة وإدارة مرور مطروح وقسم شرطة المرافق والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، و"سعيد.ه.م" 25 سنة مقيم مطروح والمطلوب التنفيذ عليه، فى القضية جنايات مطروح مخدرات والمحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بجلسة 15/10/2014، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين.

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مصر 365