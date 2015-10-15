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سقوط أخطر لص تخصص فى سرقة متعلقات نزلاء الفنادق بمطار القاهرة

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سقوط أخطر لص تخصص فى سرقة متعلقات نزلاء الفنادق بمطار القاهرة سقوط أخطر لص تخصص فى سرقة متعلقات نزلاء الفنادق بمطار القاهرة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، مساعد الوزير، وتحت إشراف اللواء علاء السباعى، مدير مباحث الإدارة، من ضبط أخطر لص لسرقة الهواتف المحمولة بفندق شهير بمطار القاهرة.

بداية الواقعة عقب تلقى العميد ناجح زكى رئيس مباحث الفنادق إخطار بوجود أحد الاشخاص بإحدى الفنادق الكائنة بالمطار وقيامة بتصرفات غريبة فى المكان .

وعلى الفور قام كل من المقدم أدهم عامر والمقدم وائل طه بمراقبته وتبين انه يقوم بالتنقل كل بضع دقائق فى محيط الفندق، وأثناء قيام الشخص بسرقة هاتف محمول من أمام حمام السباحة الخاص بالفندق تم القبض عليه بمشاركة النقيب عبد الحليم الفقى.

وبمواحهة المتهم اعترف بنية السرقة من الفندق، وأضاف أنه قام بسرقة 17 شخص معظمهم داخل الفنادق السياحية بشرم الشيخ والغردقة والقاهرة الكبرى عقب فصلة من العمل باحدى البنوك بسبب اختلاسة مبالغ مالية من البنك، وبالعرض على العميد يحيى مرزوق بالإدارة أمر بتحرير محضر بالواقعة وأرسال المتهم للنيابة.

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مصر 365