تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب وقتل "محامى المطرية" لـ12 ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" ضابطى الأمن الوطنى، فى اتهامهما بالاعتداء على المحامى "كريم حمدى" بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، لجلسة 12 ديسمبر المقبل، مع منع المتهمين من السفر خارج البلاد، لأنه مخلى سبيلهما.

وأخرجت المحكمة المتهم "عمر محمود" من القفص، ومثل أمام منصة المحكمة، وسأله القاضى عن طلبه أمام المحكمة، ليؤكد أنه برىء، ويكتفى بأقوال الدفاع، كما أكد المتهم الثانى "محمد الأنور"، أنه مكتفى بمرافعة الدفاع، وطلب القاضى إعادتهما مرة أخرى للقفص.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.