دفاع متهمى قضية "محامى المطرية": هناك قصور فى تحقيقات النيابة العامة

تستمع محكمة جنايات القاهرة، للمرافعات بجلسة محاكمة "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" ضابطى الأمن الوطنى، فى اتهامهما بالاعتداء على المحامى "كريم حمدى" بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

وقالت المحامية دينا عدلى حسين دفاع المتهمين، إن هناك قصورا فى تحقيقات النيابة العامة، ولم نطلع على الأوراق والتقارير، وكذلك تجاهل النيابة عن بلاغ مقدم، حيث طالبنا فى واقعة تعذيب كريم حمدى الذى ارتكبها مأمور قسم المطرية، وأن وكيل النيابة لم يذهب لقسم المطرية لإجراء معاينة على القسم، لأن القسم به حجرتان، ولم يتم تحريز كاميرات القسم.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.