أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

خبراء أجانب فى جراحات المخ والاعصاب والأوعية الدموية بمستشفيات القوات المسلحة

Google+ Print
خبراء أجانب فى جراحات المخ والاعصاب والأوعية الدموية بمستشفيات القوات المسلحة خبراء أجانب فى جراحات المخ والاعصاب والأوعية الدموية بمستشفيات القوات المسلحة

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الاستاذ الدكتور راى جورج شيدراوى خبير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى هامرتون بلندن في الفترة من 16 وحتى 21 اكتوبر الحالى والاستاذ الدكتورتشارلز برانتيجان خبير جراحة الاوعية الدموية بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 29 اكتوبر وحتى12نوفمبر القادم . كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الاستاذ الدكتورهارفى تاكر خبير جراحة الانف والاذن والحنجرة بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 26 اكتوبر وحتى 6 نوفمبر القادم والاستاذ الدكتور سورين نيكولا الديا خبير جراحة المخ والاعصاب بفرنسا في الفترة من 1 وحتى 8 نوفمبر القادم. كما يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الاستاذ الدكتورمحمد عبد الحميد خبير السمع والاتزان بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 25اكتوبر وحتى 6 نوفمبر القادم .

و تستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا العطلات الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا