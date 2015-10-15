خبراء أجانب فى جراحات المخ والاعصاب والأوعية الدموية بمستشفيات القوات المسلحة

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الاستاذ الدكتور راى جورج شيدراوى خبير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى هامرتون بلندن في الفترة من 16 وحتى 21 اكتوبر الحالى والاستاذ الدكتورتشارلز برانتيجان خبير جراحة الاوعية الدموية بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 29 اكتوبر وحتى12نوفمبر القادم . كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الاستاذ الدكتورهارفى تاكر خبير جراحة الانف والاذن والحنجرة بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 26 اكتوبر وحتى 6 نوفمبر القادم والاستاذ الدكتور سورين نيكولا الديا خبير جراحة المخ والاعصاب بفرنسا في الفترة من 1 وحتى 8 نوفمبر القادم. كما يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الاستاذ الدكتورمحمد عبد الحميد خبير السمع والاتزان بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 25اكتوبر وحتى 6 نوفمبر القادم .

و تستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا العطلات الرسمية.