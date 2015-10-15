ننشر الأسماء الكامله للمرشحين علي القوائم في قطاع الصعيد

أولا: قطاع الجيزة ومحافظات الصعيد (45 مقعد)
(1) قائمة نداء مصر – رمز الخريطة (أساسي)
> 1عادل عبدالحميد عبدهللا
> طارق محمود اسماعيل زايدان
> محمد شكر ندا
> رباب محمد عبد الفتاح الششتاوى
> عمرو محمد عبد الحكيم على عامر
> عبد الهادي علي عبد الغني رشوان
> أسماء سيد سالمة فريج
> سعاد جابر عبدالجواد عثمان
> نهلة محمد عبد العزيز ابراهيم
> عاطف بيومي محمد محمد قاعود
> ليلى محمد محمد ابو زيد
> يوسف عبداللطيف هنداوي خطاب
> محمد عبد هللا محمد عبد هللا
> حجازى فكرى حسنين عبدالرحيم
> مصطفى محمد عزت حامد الشعار
> وائل محمد على حسن
> جميله عبد العزيز ابو الحسن على
> سوسن محمد عبد هللا المهدى
> مصري مقيم بالخارج وفاء سعد محمد السيد عكه
> مصري مقيم بالخارج راويه محمد احمد البردخانى
> مصري مقيم بالخارج سحر جابر على عبدالعال
> شاب ايهاب محمد عبد العزيز عبد الاله
> شاب احمد تيسير صالح اسماعيل
> شاب محمد صالح محمد حسن
> شاب إيمان احمد فؤاد محى الدين السيد
> شاب حسام الدين محمود صديق
> شاب نجالء فتحى ناجى مفتاح
> عامل/فالح عادل محمد عبدالمجيد عبدالرحمن
> عامل/فالح ليلي طه قاسم معتوق
> عامل/فالح عبدالعزيز سمير عبدالعزيز
> عامل/فالح تامر عيسى محمود سيد
> عامل/فالح يوسف عبد الغني المصري عبد الغني
> عامل/فالح منى محمد خليل محمود
> ذو إعاقة محمد صبرى احمد السيد سراج
> ذو إعاقة سامح سيد فهمي مصطفى
> ذو إعاقة عال موسي محمد موسي
> مسيحي ماري رمسيس زاخر غربال
> مسيحي نبيلة الضبع بطرس يوسف
> مسيحي االميرة بطرس دميان مسعد
> مسيحي ماجدة كمال كامل وهبه
> االمير حليم صدقى مسعد
> مسيحي ميالد قسطينس جرجس قديس
> مسيحي هدى نعيم مقار عازر
> مسيحي نجوى وجيه فوزى عزيز
> مسيحي مينا فهمي مينا حنا
- قائمة نداء مصر – رمز الخريطة (احتياطي(
طارق حنفى محمد نصر
> سعيد عيد محمد خليفه
> ميشيل بطرس القس غبلاير عطيه
> محمد جابر الهوارى عبد الجواد عبد الكريم
> ورده محمد احمد على سالم
> احمد عبدالحكم فهمي جمعه
> محمد حسين سيد صالج
> فاتن متولي محمد حسانين
> فتحي عبدهللا محمد عبدهللا
> امل حسن حسن سالم
> ريم احمد احمد ابراهيم
> سمر بهاء الدين محمد احمد يوسف
> راندا عبدالغفار السمان على
> السيد محمد احمد عمر
> حنان محمد على محمد
> ابراهيم محمد سمير ابراهيم محمد
> محمد سعيد ابراهيم علي
> شيرين محمد احمد خليل
> مصري مقيم بالخارج مرفت محمد ابراهيم الغروري
> مصري مقيم بالخارج اسماعيل محمد مرسى على
> مصري مقيم بالخارج ريهام اسماعيل محمد مرسى على
> شاب عاصم ابو المجد على عبد المنعم
> شاب سالى بهاء الدين محمد احمد يوسف
> شاب هدى على احمد شاب ايات احمد محمد ربيع
> شاب رحاب حسن ايهاب محمد صادق
> شاب فاطمة زكريا المحمودي السويركي
> عامل/فالح عبد العليم عبد العال رضوان حسن
> عامل/فالح محمود حسن محمد رسالن
> عامل/فالح سراج عبد العليم سعيد محمد
> عامل/فالح هناء احمد محمد شعبان
> عامل/فالح محمد عوض عبد الرحمن صالح
> عامل/فالح محمد فوزى حافظ غزال
> ذو إعاقة عبد السالم محمد عبد السالم ابو دوح
> ذو إعاقة محمد صالح محمد احمد
> ذو إعاقة حنان مرزوق قطب النحراوى
> مسيحي ايمن زاهر ارمانيوس حنا
> مسيحي ابراهيم حليم صدقي مسعد
> مسيحي زينهم بطرس دميان مسعد
> مسيحي اوديت اسعد ارمانيوس
> مسيحي هناء شمعون عبد هللا دوس
> مسيحي ماري فؤاد يوسف أسعد
> مسيحي فتح هللا بطرس دميان مسعد
> مسيحي فادى ميخائيل عبد الملك ميخائيل
> مسيحي امانى جمال حبيب جرجس
(2) كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة – رمز الطاووس (أساسي(
شاديه مصطفي يوسف عبد هللا 1 أساسي
> رضا محمود يوسف احمد 2 أساسي
> مسيحي مارسيل نعيم عطا هللا يونس 3 أساسي
> وفاء صبرى محمد بركات 4 أساسي
> هدى المصرى محمد على 5 أساسي
> مسيحي سامية حكيم فارس جادهللا 6 أساسي
> سيده السيد محمد فايد 7 أساسي
> سحر كمال عبد الحليم محمد 8 أساسي
> سلوى محمود حسان حوته 9 أساسي
> ايمان يحى على مصطفى 10 أساسي
> كرمه عزمى ابراهيم غطاس 11 أساسي
> شاب امانى جمال الغريب محمد البدران 12 أساسي
> عفاف احمد محمود بيومى 13 أساسي
> مصري مقيم بالخارج هبة هللا محمد ابراهيم 14 أساسي
> هنية محمد عبدالعاطى 15 أساسي
> مسيحي مارى كحيل رزق جرجس 16 أساسي
> عامل/فالح ابتسام محمد عبد الحميد بخيت 17 أساسي
> عامل/فالح حسنه ابو الفتوح محمود احمد 18 أساسي
> عزيزه السيد محمد سعد 19 أساسي
> مسيحي انجيل رمزى مسعد قرياقص 20 أساسي
> ايمان شوقى على عبدالعال 21 أساسي
> منى عبد العال الصادق حراجى 22 أساسي
> مسيحي الهام سعد بشاى واصف 23 أساسي
> مسيحي ياسر يوسف فؤاد ملك 24 أساسي
> مسيحي كرم دميان ميخائيل صالح دميا 25 أساسي
> مسيحي منير هالل بولس جريس 26 أساسي
> مسيحي ماهر اميل مليكه غالي 27 أساسي
> شاب شاذلي مصطفى يوسف عبد هللا 28 أساسي
> شاب عبد هللا محمد عطيت هللا احمد 29 أساسي
> شاب احمد محمد عبد الباري عبد الحليم 30 أساسي
> شاب احمد عبد الحميد عبد الرحمن قناوي 31 أساسي
> شاب ادريس خضري حسين محمد 32 أساسي
> عامل/فالح حسن جمعة على احمد 33 أساسي
> عامل/فالح محمد حامد صديق حامد 34 أساسي
> عامل/فالح حسن االمين سليمان احمد 35 أساسي
> عامل/فالح ايهاب فوزى محمد عامر السبكى 36 أساسي
> ذو إعاقة رمضان عبد التواب على محمد جمعه 37 أساسي
> ذو إعاقة محمود عبد اللطيف دكرورى محمد 38 أساسي
> ذو إعاقة محمود محمد عبد هللا محمد حريز 39 أساسي
> مصري مقيم بالخارج جورج رياض شحاتة قالدة 40 أساسي
> مصري مقيم بالخارج فيكتور نبيل ابراهيم اسكندر 41 أساسي
> عبدهللا عبد البارى صالح حسنين 42 أساسي
> كمال محمد نجيب التابعى وهدان 43 أساسي
> عز الرجال السيد عز الرجال حفني 44 أساسي
> عامل/فالح محمد محمد محمد الصادق 45 أساسي
- كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة – رمز الطاووس (احتياطي)
مروه بدر حسن احمد 1 إحتياطي
> نوره مصطفى ابراهيم محمود 2 إحتياطي
> مسيحي انجى سامى عبد المالك سامى 3 إحتياطي
> حسناء يسرى محمد امين 4 إحتياطي
> منال ماهر حنا حبيب 5 إحتياطي
> مسيحي حكمت وليم رياض ابادير 6 إحتياطي
> لبني أبو الفتوح السعيد بهنسي 7 إحتياطي
> أميرة فتحي محمد محمد 8 إحتياطي
> صباح عباس عبدالغنى عبدالغنى 9 إحتياطي
> لمياء احمد رمضان محمد 10 إحتياطي
> رندا فايز عطا حنين 11 إحتياطي
> شاب اية سيد ابراهيم سيد 12 إحتياطي
> نجالء حسين محمود بيومي 13 إحتياطي
> مصري مقيم بالخارج لمياء عادل محمد ابوالعنين 14 إحتياطي
> ابتسام محمد ابراهيم سليمان احمد 15 إحتياطي
> منى رشدى جورجى اسكندر 16 إحتياطي
> عامل/فالح جيهان مصطفى حسن بيومى 17 إحتياطي
> عامل/فالح امال صالح محمد محمد 18 إحتياطي
> ناصره السيد على مرجان 19 إحتياطي
> مسيحي ماكلين رمسيس رمزى مسعد 20 إحتياطي
> سوسن عبدالمنعم على توفيق 21 إحتياطي
> رانيه ابراهيم احمد امام 22 إحتياطي
> مسيحي هيام سعد بشاى واصف 23 إحتياطي
> مسيحي رضا يعقوب عبد الشهيد ميخائيل 24 إحتياطي
> مسيحي جورج جابر فريز ساويرس 25 إحتياطي
> مسيحي جنيت فتحى نصر عبد الشهيد 26 إحتياطي
مسيحي سمير وليم لبيب تادرس المراغي 27 إحتياطي
> شاب حسين هاللي احمد محمد 28 إحتياطي
> شاب احمد حسن احمد حسين 29 إحتياطي
> مصري مقيم بالخارج ماجد محمد عبدالبارى عبدالحليم 30 إحتياطي
> شاب عبد العال احمد عبد العال سيد 31 إحتياطي
> شاب عمرو هاللى احمد محمد 32 إحتياطي
> عامل/فالح على محمد على احمد 33 إحتياطي
> عامل/فالح مؤمن حامد صديق حامد 34 إحتياطي
> عامل/فالح محمد علي سلطان علي 35 إحتياطي
> عامل/فالح ايمان عبد النبي محمد محمد 36 إحتياطي
> ذو إعاقة اسماء فتحي محمود عبد الصمد 37 إحتياطي
> ذو إعاقة محمود عبدالنبى احمد جعفر 38 إحتياطي
> ذو إعاقة ابراهيم انور جمعة الشافعى 39 إحتياطي
> مصري مقيم بالخارج فايز عطا شنوده عيسى 40 إحتياطي
> مصري مقيم بالخارج هاني بولس سعد منقريوس 41 إحتياطي
> ذو إعاقة محمد علي عبد الراضي عبدالاله 42 إحتياطي
> عامل/فالح وليد مسلم محمد مسلم 43 إحتياطي
> مسيحي شمعى اسعد فهمى سعيد 44 إحتياطي
> محمود على احمد غرباوى 45 إحتياطي
إحتياطي
> شاب احمد على عبد المقصود محمد 45 إحتياطي
(4) ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال – رمز السيارة (أساسي)
قدري يوسف محمود ابوحسين 1 أساسي
> محمد نصر الدين ابراهيم يوسف عالم 2 أساسي
> سعد زكي محمد نصار 3 أساسي
> سمير عبد المنعم احمد سالم 4 أساسي
> موسي مصطفي موسي محمد 5 أساسي
> اسامة خليل محمد الشاهد 6 أساسي
> حاتم عبدالفتاح طه الدالى 7 أساسي
> جمال محمد محمود عالم 8 أساسي
> توفيق ابوبكر محمد توفيق عبدالقادر 9 أساسي
> رضوي ماهر زكي الدربي 10 أساسي
> مها بكرى الشيخ محى الدين سليمان شارب 11 أساسي
> سناء حسان طايع على 12 أساسي
> مها حلمى محمد شريف 13 أساسي
> ليلى احمد فريد محمد الشيبانى 14 أساسي
> هويدا محمد شحاته محمد 15 أساسي
> شادية دياب محمد احمد 16 أساسي
> منى محمد عمر على 17 أساسي
> ورده وزير السيد محمد 18 أساسي
> مسيحي نادية توفيق بخيت منصور 19 أساسي
> مسيحي مارجريت عدلى رزق عزيز 20 أساسي
> مسيحي صليب بشري اسحق حنا عبدالشهيد 21 أساسي
> مسيحي نجوى حكيم بخيت منصور 22 أساسي
> مسيحي ماجد حنا ولسن جرجس 23 أساسي
> مسيحي نبيل عزمى واصف 24 أساسي
> مسيحي امانى فوزى شنودة مرقص 25 أساسي
> مسيحي نجاة شحاتة توفيق عبدالسيد 26 أساسي
> مسيحي منى امين فرج حنا 27 أساسي
> شاب رانيا احمد محمد على السيد 28 أساسي
> شاب احمد فوزى محمود احمد 29 أساسي
> شاب بسمة عبد القادر حلمى مصطفى العقدة 30 أساسي
> شاب ريم صالح اسماعيل هالل 31 أساسي
> شاب ابراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابى 32 أساسي
> شاب مالك عبد النبى جاد العلكى 33 أساسي
> عامل/فالح جمال سيد عبد المجيد عوض 34 أساسي
> عامل/فالح محمد محمود احمد القاضى 35 أساسي
> عامل/فالح غالب محمود ابراهيم السيد 36 أساسي
> عامل/فالح بدر الدين محمود عبد السيد سعيد 37 أساسي
> عامل/فالح محمود حسن محمد جودة 38 أساسي
> عامل/فالح محمود عبد المنعم محمود موسي 39 أساسي
> ذو إعاقة ميرفت عبد الهادي السيد محمد 40 أساسي
> ذو إعاقة حنان توفيق داود غزالي 41 أساسي
> ذو إعاقة مجدي محمود السيد محمد 42 أساسي
> مصري مقيم بالخارج هانم محمد محمد موسي 43 أساسي
> مصري مقيم بالخارج احمد روبى عبد العظيم عبد المجيد 44 أساسي
> مصري مقيم بالخارج احمد سمير سليمان السيد 45 أساسي
- ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال – رمز السيارة (احتياطي)
فاروق السيد ابراهيم كامل 1 إحتياطي
> عبدالناصر على السيد على 2 إحتياطي
> تمساح بخيت على احمد 3 إحتياطي
> محمد سمير عبدالمنعم سالم 4 إحتياطي
> سوريا سرور عبده حسن 5 إحتياطي
> احمد على ابراهيم على الشناوى 6 إحتياطي
> غاده سمير زغلول فهمي علي 7 إحتياطي
> حماده تغيان حسين مرسى 8 إحتياطي
> رغدة احمد حلمى محمود 9 إحتياطي
> هبة هللا حسين حسن تراضي 10 إحتياطي
> دعاء عاطف عبدالرازق ابراهيم 11 إحتياطي
> امانى محمد المدنى حسن عبد هللا 12 إحتياطي
> جميله عبده مرسى غانم 13 إحتياطي
> سعديه سيد على ابو الوفا صالح 14 إحتياطي
> رجاء محمد عمر على 15 إحتياطي
> نشوى عبد العاطى عبد الوهاب ابو بكر 16 إحتياطي
> راضيه ادريس احمد عبد اللطيف 17 إحتياطي
> شهنده وزير السيد محمد 18 إحتياطي
> مسيحي عماد نبيل جاد ابو حلقه 19 إحتياطي
> مسيحي نادى كامل ضيف جريس 20 إحتياطي
> مسيحي مينا صالح شفيق ميخائيل 21 إحتياطي
> مسيحي جمال وليم عزمي سليمان 22 إحتياطي
> مسيحي ايرين ادوارد حبيب غالى 23 إحتياطي
> مسيحي امجد مراد بسطا عبد المالك 24 إحتياطي
> مسيحي ساميه انجلى نصيف عبد المالك 25 إحتياطي
> مسيحي فاتن فهيم خالف 26 إحتياطي
> مسيحي ايمن حسنى كامل يوسف 27 إحتياطي
> شاب ايات عبد الرحيم احمد عمران 28 إحتياطي
> شاب يسرا محمد على ربيع 29 إحتياطي
> شاب هند كامل سيد صليب 30 إحتياطي
> شاب ريهام طلعت عيد حافظ 31 إحتياطي
> شاب محمد مغاورى ابراهيم جابر 32 إحتياطي
> شاب عمر فتحي محمد عبد النعيم 33 إحتياطي
> عامل/فالح علي عبدالفتاح عبدالرؤف 34 إحتياطي
> عامل/فالح مصطفي أبو فخرة مقاوي جبر 35 إحتياطي
> عامل/فالح لواحظ حسن احمد خضر 36 إحتياطي
> عامل/فالح خيرى محمد اسماعيل محمد 37 إحتياطي
> عامل/فالح سيد احمد عبد الهادي محمد 38 إحتياطي
> عامل/فالح حسام فكري متولي سالم 39 إحتياطي
> ذو إعاقة عصام صابر عبد الوهاب عوض 40 إحتياطي
> ذو إعاقة يوسف عبداللطيف هنداوى خطاب 41 إحتياطي
> ذو إعاقة احمد سليمان محمد سليمان الشيخه 42 إحتياطي
> مصري مقيم بالخارج اجفان طه محمد محمود عفيفى 43 إحتياطي
> مصري مقيم بالخارج رمضان روبى عبدالعظيم عبدالمجيد 44 إحتياطي
> مصري مقيم بالخارج جمال عبدالقادر محمد عبدالخالق 45 إحتياطي