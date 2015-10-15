ننشر الأسماء الكامله للمرشحين علي القوائم في قطاع الصعيد

أولا: قطاع الجيزة ومحافظات الصعيد (45 مقعد)

(1) قائمة نداء مصر – رمز الخريطة (أساسي)

> 1عادل عبدالحميد عبدهللا

> طارق محمود اسماعيل زايدان

> محمد شكر ندا

> رباب محمد عبد الفتاح الششتاوى

> عمرو محمد عبد الحكيم على عامر

> عبد الهادي علي عبد الغني رشوان

> أسماء سيد سالمة فريج

> سعاد جابر عبدالجواد عثمان

> نهلة محمد عبد العزيز ابراهيم

> عاطف بيومي محمد محمد قاعود

> ليلى محمد محمد ابو زيد

> يوسف عبداللطيف هنداوي خطاب

> محمد عبد هللا محمد عبد هللا

> حجازى فكرى حسنين عبدالرحيم

> مصطفى محمد عزت حامد الشعار

> وائل محمد على حسن

> جميله عبد العزيز ابو الحسن على

> سوسن محمد عبد هللا المهدى

> مصري مقيم بالخارج وفاء سعد محمد السيد عكه

> مصري مقيم بالخارج راويه محمد احمد البردخانى

> مصري مقيم بالخارج سحر جابر على عبدالعال

> شاب ايهاب محمد عبد العزيز عبد الاله

> شاب احمد تيسير صالح اسماعيل

> شاب محمد صالح محمد حسن

> شاب إيمان احمد فؤاد محى الدين السيد

> شاب حسام الدين محمود صديق

> شاب نجالء فتحى ناجى مفتاح

> عامل/فالح عادل محمد عبدالمجيد عبدالرحمن

> عامل/فالح ليلي طه قاسم معتوق

> عامل/فالح عبدالعزيز سمير عبدالعزيز

> عامل/فالح تامر عيسى محمود سيد

> عامل/فالح يوسف عبد الغني المصري عبد الغني

> عامل/فالح منى محمد خليل محمود

> ذو إعاقة محمد صبرى احمد السيد سراج

> ذو إعاقة سامح سيد فهمي مصطفى

> ذو إعاقة عال موسي محمد موسي

> مسيحي ماري رمسيس زاخر غربال

> مسيحي نبيلة الضبع بطرس يوسف

> مسيحي االميرة بطرس دميان مسعد

> مسيحي ماجدة كمال كامل وهبه

> االمير حليم صدقى مسعد

> مسيحي ميالد قسطينس جرجس قديس

> مسيحي هدى نعيم مقار عازر

> مسيحي نجوى وجيه فوزى عزيز

> مسيحي مينا فهمي مينا حنا

- قائمة نداء مصر – رمز الخريطة (احتياطي(

طارق حنفى محمد نصر

> سعيد عيد محمد خليفه

> ميشيل بطرس القس غبلاير عطيه

> محمد جابر الهوارى عبد الجواد عبد الكريم

> ورده محمد احمد على سالم

> احمد عبدالحكم فهمي جمعه

> محمد حسين سيد صالج

> فاتن متولي محمد حسانين

> فتحي عبدهللا محمد عبدهللا

> امل حسن حسن سالم

> ريم احمد احمد ابراهيم

> سمر بهاء الدين محمد احمد يوسف

> راندا عبدالغفار السمان على

> السيد محمد احمد عمر

> حنان محمد على محمد

> ابراهيم محمد سمير ابراهيم محمد

> محمد سعيد ابراهيم علي

> شيرين محمد احمد خليل

> مصري مقيم بالخارج مرفت محمد ابراهيم الغروري

> مصري مقيم بالخارج اسماعيل محمد مرسى على

> مصري مقيم بالخارج ريهام اسماعيل محمد مرسى على

> شاب عاصم ابو المجد على عبد المنعم

> شاب سالى بهاء الدين محمد احمد يوسف

> شاب هدى على احمد شاب ايات احمد محمد ربيع

> شاب رحاب حسن ايهاب محمد صادق

> شاب فاطمة زكريا المحمودي السويركي

> عامل/فالح عبد العليم عبد العال رضوان حسن

> عامل/فالح محمود حسن محمد رسالن

> عامل/فالح سراج عبد العليم سعيد محمد

> عامل/فالح هناء احمد محمد شعبان

> عامل/فالح محمد عوض عبد الرحمن صالح

> عامل/فالح محمد فوزى حافظ غزال

> ذو إعاقة عبد السالم محمد عبد السالم ابو دوح

> ذو إعاقة محمد صالح محمد احمد

> ذو إعاقة حنان مرزوق قطب النحراوى

> مسيحي ايمن زاهر ارمانيوس حنا

> مسيحي ابراهيم حليم صدقي مسعد

> مسيحي زينهم بطرس دميان مسعد

> مسيحي اوديت اسعد ارمانيوس

> مسيحي هناء شمعون عبد هللا دوس

> مسيحي ماري فؤاد يوسف أسعد

> مسيحي فتح هللا بطرس دميان مسعد

> مسيحي فادى ميخائيل عبد الملك ميخائيل

> مسيحي امانى جمال حبيب جرجس

(2) كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة – رمز الطاووس (أساسي(

شاديه مصطفي يوسف عبد هللا 1 أساسي

> رضا محمود يوسف احمد 2 أساسي

> مسيحي مارسيل نعيم عطا هللا يونس 3 أساسي

> وفاء صبرى محمد بركات 4 أساسي

> هدى المصرى محمد على 5 أساسي

> مسيحي سامية حكيم فارس جادهللا 6 أساسي

> سيده السيد محمد فايد 7 أساسي

> سحر كمال عبد الحليم محمد 8 أساسي

> سلوى محمود حسان حوته 9 أساسي

> ايمان يحى على مصطفى 10 أساسي

> كرمه عزمى ابراهيم غطاس 11 أساسي

> شاب امانى جمال الغريب محمد البدران 12 أساسي

> عفاف احمد محمود بيومى 13 أساسي

> مصري مقيم بالخارج هبة هللا محمد ابراهيم 14 أساسي

> هنية محمد عبدالعاطى 15 أساسي

> مسيحي مارى كحيل رزق جرجس 16 أساسي

> عامل/فالح ابتسام محمد عبد الحميد بخيت 17 أساسي

> عامل/فالح حسنه ابو الفتوح محمود احمد 18 أساسي

> عزيزه السيد محمد سعد 19 أساسي

> مسيحي انجيل رمزى مسعد قرياقص 20 أساسي

> ايمان شوقى على عبدالعال 21 أساسي

> منى عبد العال الصادق حراجى 22 أساسي

> مسيحي الهام سعد بشاى واصف 23 أساسي

> مسيحي ياسر يوسف فؤاد ملك 24 أساسي

> مسيحي كرم دميان ميخائيل صالح دميا 25 أساسي

> مسيحي منير هالل بولس جريس 26 أساسي

> مسيحي ماهر اميل مليكه غالي 27 أساسي

> شاب شاذلي مصطفى يوسف عبد هللا 28 أساسي

> شاب عبد هللا محمد عطيت هللا احمد 29 أساسي

> شاب احمد محمد عبد الباري عبد الحليم 30 أساسي

> شاب احمد عبد الحميد عبد الرحمن قناوي 31 أساسي

> شاب ادريس خضري حسين محمد 32 أساسي

> عامل/فالح حسن جمعة على احمد 33 أساسي

> عامل/فالح محمد حامد صديق حامد 34 أساسي

> عامل/فالح حسن االمين سليمان احمد 35 أساسي

> عامل/فالح ايهاب فوزى محمد عامر السبكى 36 أساسي

> ذو إعاقة رمضان عبد التواب على محمد جمعه 37 أساسي

> ذو إعاقة محمود عبد اللطيف دكرورى محمد 38 أساسي

> ذو إعاقة محمود محمد عبد هللا محمد حريز 39 أساسي

> مصري مقيم بالخارج جورج رياض شحاتة قالدة 40 أساسي

> مصري مقيم بالخارج فيكتور نبيل ابراهيم اسكندر 41 أساسي

> عبدهللا عبد البارى صالح حسنين 42 أساسي

> كمال محمد نجيب التابعى وهدان 43 أساسي

> عز الرجال السيد عز الرجال حفني 44 أساسي

> عامل/فالح محمد محمد محمد الصادق 45 أساسي

- كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة – رمز الطاووس (احتياطي)

مروه بدر حسن احمد 1 إحتياطي

> نوره مصطفى ابراهيم محمود 2 إحتياطي

> مسيحي انجى سامى عبد المالك سامى 3 إحتياطي

> حسناء يسرى محمد امين 4 إحتياطي

> منال ماهر حنا حبيب 5 إحتياطي

> مسيحي حكمت وليم رياض ابادير 6 إحتياطي

> لبني أبو الفتوح السعيد بهنسي 7 إحتياطي

> أميرة فتحي محمد محمد 8 إحتياطي

> صباح عباس عبدالغنى عبدالغنى 9 إحتياطي

> لمياء احمد رمضان محمد 10 إحتياطي

> رندا فايز عطا حنين 11 إحتياطي

> شاب اية سيد ابراهيم سيد 12 إحتياطي

> نجالء حسين محمود بيومي 13 إحتياطي

> مصري مقيم بالخارج لمياء عادل محمد ابوالعنين 14 إحتياطي

> ابتسام محمد ابراهيم سليمان احمد 15 إحتياطي

> منى رشدى جورجى اسكندر 16 إحتياطي

> عامل/فالح جيهان مصطفى حسن بيومى 17 إحتياطي

> عامل/فالح امال صالح محمد محمد 18 إحتياطي

> ناصره السيد على مرجان 19 إحتياطي

> مسيحي ماكلين رمسيس رمزى مسعد 20 إحتياطي

> سوسن عبدالمنعم على توفيق 21 إحتياطي

> رانيه ابراهيم احمد امام 22 إحتياطي

> مسيحي هيام سعد بشاى واصف 23 إحتياطي

> مسيحي رضا يعقوب عبد الشهيد ميخائيل 24 إحتياطي

> مسيحي جورج جابر فريز ساويرس 25 إحتياطي

> مسيحي جنيت فتحى نصر عبد الشهيد 26 إحتياطي

مسيحي سمير وليم لبيب تادرس المراغي 27 إحتياطي

> شاب حسين هاللي احمد محمد 28 إحتياطي

> شاب احمد حسن احمد حسين 29 إحتياطي

> مصري مقيم بالخارج ماجد محمد عبدالبارى عبدالحليم 30 إحتياطي

> شاب عبد العال احمد عبد العال سيد 31 إحتياطي

> شاب عمرو هاللى احمد محمد 32 إحتياطي

> عامل/فالح على محمد على احمد 33 إحتياطي

> عامل/فالح مؤمن حامد صديق حامد 34 إحتياطي

> عامل/فالح محمد علي سلطان علي 35 إحتياطي

> عامل/فالح ايمان عبد النبي محمد محمد 36 إحتياطي

> ذو إعاقة اسماء فتحي محمود عبد الصمد 37 إحتياطي

> ذو إعاقة محمود عبدالنبى احمد جعفر 38 إحتياطي

> ذو إعاقة ابراهيم انور جمعة الشافعى 39 إحتياطي

> مصري مقيم بالخارج فايز عطا شنوده عيسى 40 إحتياطي

> مصري مقيم بالخارج هاني بولس سعد منقريوس 41 إحتياطي

> ذو إعاقة محمد علي عبد الراضي عبدالاله 42 إحتياطي

> عامل/فالح وليد مسلم محمد مسلم 43 إحتياطي

> مسيحي شمعى اسعد فهمى سعيد 44 إحتياطي

> محمود على احمد غرباوى 45 إحتياطي

إحتياطي

> شاب احمد على عبد المقصود محمد 45 إحتياطي

(4) ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال – رمز السيارة (أساسي)

قدري يوسف محمود ابوحسين 1 أساسي

> محمد نصر الدين ابراهيم يوسف عالم 2 أساسي

> سعد زكي محمد نصار 3 أساسي

> سمير عبد المنعم احمد سالم 4 أساسي

> موسي مصطفي موسي محمد 5 أساسي

> اسامة خليل محمد الشاهد 6 أساسي

> حاتم عبدالفتاح طه الدالى 7 أساسي

> جمال محمد محمود عالم 8 أساسي

> توفيق ابوبكر محمد توفيق عبدالقادر 9 أساسي

> رضوي ماهر زكي الدربي 10 أساسي

> مها بكرى الشيخ محى الدين سليمان شارب 11 أساسي

> سناء حسان طايع على 12 أساسي

> مها حلمى محمد شريف 13 أساسي

> ليلى احمد فريد محمد الشيبانى 14 أساسي

> هويدا محمد شحاته محمد 15 أساسي

> شادية دياب محمد احمد 16 أساسي

> منى محمد عمر على 17 أساسي

> ورده وزير السيد محمد 18 أساسي

> مسيحي نادية توفيق بخيت منصور 19 أساسي

> مسيحي مارجريت عدلى رزق عزيز 20 أساسي

> مسيحي صليب بشري اسحق حنا عبدالشهيد 21 أساسي

> مسيحي نجوى حكيم بخيت منصور 22 أساسي

> مسيحي ماجد حنا ولسن جرجس 23 أساسي

> مسيحي نبيل عزمى واصف 24 أساسي

> مسيحي امانى فوزى شنودة مرقص 25 أساسي

> مسيحي نجاة شحاتة توفيق عبدالسيد 26 أساسي

> مسيحي منى امين فرج حنا 27 أساسي

> شاب رانيا احمد محمد على السيد 28 أساسي

> شاب احمد فوزى محمود احمد 29 أساسي

> شاب بسمة عبد القادر حلمى مصطفى العقدة 30 أساسي

> شاب ريم صالح اسماعيل هالل 31 أساسي

> شاب ابراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابى 32 أساسي

> شاب مالك عبد النبى جاد العلكى 33 أساسي

> عامل/فالح جمال سيد عبد المجيد عوض 34 أساسي

> عامل/فالح محمد محمود احمد القاضى 35 أساسي

> عامل/فالح غالب محمود ابراهيم السيد 36 أساسي

> عامل/فالح بدر الدين محمود عبد السيد سعيد 37 أساسي

> عامل/فالح محمود حسن محمد جودة 38 أساسي

> عامل/فالح محمود عبد المنعم محمود موسي 39 أساسي

> ذو إعاقة ميرفت عبد الهادي السيد محمد 40 أساسي

> ذو إعاقة حنان توفيق داود غزالي 41 أساسي

> ذو إعاقة مجدي محمود السيد محمد 42 أساسي

> مصري مقيم بالخارج هانم محمد محمد موسي 43 أساسي

> مصري مقيم بالخارج احمد روبى عبد العظيم عبد المجيد 44 أساسي

> مصري مقيم بالخارج احمد سمير سليمان السيد 45 أساسي

- ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال – رمز السيارة (احتياطي)

فاروق السيد ابراهيم كامل 1 إحتياطي

> عبدالناصر على السيد على 2 إحتياطي

> تمساح بخيت على احمد 3 إحتياطي

> محمد سمير عبدالمنعم سالم 4 إحتياطي

> سوريا سرور عبده حسن 5 إحتياطي

> احمد على ابراهيم على الشناوى 6 إحتياطي

> غاده سمير زغلول فهمي علي 7 إحتياطي

> حماده تغيان حسين مرسى 8 إحتياطي

> رغدة احمد حلمى محمود 9 إحتياطي

> هبة هللا حسين حسن تراضي 10 إحتياطي

> دعاء عاطف عبدالرازق ابراهيم 11 إحتياطي

> امانى محمد المدنى حسن عبد هللا 12 إحتياطي

> جميله عبده مرسى غانم 13 إحتياطي

> سعديه سيد على ابو الوفا صالح 14 إحتياطي

> رجاء محمد عمر على 15 إحتياطي

> نشوى عبد العاطى عبد الوهاب ابو بكر 16 إحتياطي

> راضيه ادريس احمد عبد اللطيف 17 إحتياطي

> شهنده وزير السيد محمد 18 إحتياطي

> مسيحي عماد نبيل جاد ابو حلقه 19 إحتياطي

> مسيحي نادى كامل ضيف جريس 20 إحتياطي

> مسيحي مينا صالح شفيق ميخائيل 21 إحتياطي

> مسيحي جمال وليم عزمي سليمان 22 إحتياطي

> مسيحي ايرين ادوارد حبيب غالى 23 إحتياطي

> مسيحي امجد مراد بسطا عبد المالك 24 إحتياطي

> مسيحي ساميه انجلى نصيف عبد المالك 25 إحتياطي

> مسيحي فاتن فهيم خالف 26 إحتياطي

> مسيحي ايمن حسنى كامل يوسف 27 إحتياطي

> شاب ايات عبد الرحيم احمد عمران 28 إحتياطي

> شاب يسرا محمد على ربيع 29 إحتياطي

> شاب هند كامل سيد صليب 30 إحتياطي

> شاب ريهام طلعت عيد حافظ 31 إحتياطي

> شاب محمد مغاورى ابراهيم جابر 32 إحتياطي

> شاب عمر فتحي محمد عبد النعيم 33 إحتياطي

> عامل/فالح علي عبدالفتاح عبدالرؤف 34 إحتياطي

> عامل/فالح مصطفي أبو فخرة مقاوي جبر 35 إحتياطي

> عامل/فالح لواحظ حسن احمد خضر 36 إحتياطي

> عامل/فالح خيرى محمد اسماعيل محمد 37 إحتياطي

> عامل/فالح سيد احمد عبد الهادي محمد 38 إحتياطي

> عامل/فالح حسام فكري متولي سالم 39 إحتياطي

> ذو إعاقة عصام صابر عبد الوهاب عوض 40 إحتياطي

> ذو إعاقة يوسف عبداللطيف هنداوى خطاب 41 إحتياطي

> ذو إعاقة احمد سليمان محمد سليمان الشيخه 42 إحتياطي

> مصري مقيم بالخارج اجفان طه محمد محمود عفيفى 43 إحتياطي

> مصري مقيم بالخارج رمضان روبى عبدالعظيم عبدالمجيد 44 إحتياطي

> مصري مقيم بالخارج جمال عبدالقادر محمد عبدالخالق 45 إحتياطي