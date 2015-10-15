محمد بن زايد يبحث مع الرئيس اليمني العلاقات الأخوية وتطورات المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس جمهورية اليمن الشقيقة العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين والتطورات التي تشهدها الساحة اليمينة حاليا.جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ بأبوظبي ظهر اليوم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس اليمني في دولة الامارات ..مؤكدا سموه عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

جرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا التي تهم البلدين وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ووضع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مشهد المستجدات والاوضاع الراهنة التي تشهدها الساحة اليمينة وتطورات الاحداث على الارض في ضوء الانتصارات المتوالية التي يحققها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من خلال عملية " اعادة الامل " الى جانب القوات الشرعية والمقاومة الشعبية .

وأشاد الرئيس اليمني بمواقف دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله الداعمة للشعب اليمني وباسهماتها الميدانية وجهودها الانسانية في اكثر من موقع واتجاه ..مؤكدا عمق العلاقات الاخوية التي تتعزز باضطراد خدمة لمصالح البلدين وللأمن القومي العربي المشترك .

ولفت الرئيس عبدربه منصور هادي الى المكانة التي تحتلها دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا في نفوس ووجدان عامة ابناء الشعب اليمني من خلال مواقفها المبدئية ومبادراتها الانسانية وتضحيات ابنائها على الارض اليمنية .

وتناول اللقاء جهود السلام المرتكزة على قرار مجلس الامن الدولي 2216 وآليات تنفيذه وأهمية الامتثال الكامل لتطبيقه دون شروط.

وتبادل الجانبان الرأي حول عدد من القضايا والملفات الي تهم البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

من جانبه جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال التحالف العربي بقيادة الشقيقة المملكة العربية السعودية الى جانب الشرعية حتى يعود اليمن الى عروبته وتتحرر ارضه من سيطرة المتمردين والانقلابيين وحلفائهم من التنظيمات الارهابية وينعم شعب اليمن الشقيق بالأمن والاستقرار والسلام .

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن ايمانا راسخا بأن أمن المنطقة والبلدان العربية كل لا يتجزأ وان امننا في دولة الامارات لا ينفصل عن أمن الدول العربية مجتمعة واننا سنقف مع اشقائنا بكل حزم في مواجهة اية مخططات واطماع تستهدف زعزعة امن واستقرار بلداننا والتمسك بعروبتنا.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواصلة دولة الامارات دعمها الشامل وجهودها ومبادراتها التنموية والانسانية الهادفة لتلبية احتياجات الشعب اليمني الشقيق ومساعدته على تجاوز التحديات الصعبة التي يمر بها .

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الامين العام لمجلس الامن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة سالم الغفلي سفير الدولة لدى اليمن وعدد من المسؤولين.

وكان الرئيس اليمني قد وصل إلى البلاد في وقت سابق اليوم في زيارة للدولة حيث كان في استقبال فخامته والوفد المرافق بمطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وسعادة سالم الغفلي سفير الدولة لدى اليمن وعدد من المسؤولين.