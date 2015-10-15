مصادر: "الكسب غير المشروع" يتلقى 15 طلبا للتصالح ورد 45 مليون جنيه للدولة

اكد مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تلقى 15 طلبا من رجال أعمال للتصالح مع الدولة فى القضايا الخاصة بتضخم الثروات والكسب عن طريق غير مشروع .

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصه لـ "اليوم السابع" أن طلبات التصالح شملت رد المبالغ المالية التى اتهم فيها رجال الأعمال بكسبها بطريق غير قانونية، بحيث يصل إجمالى المبالغ المستردة لجهاز الكسب عن طريق هذه المبادرات إلى 45 مليون جنيه.

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