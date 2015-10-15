أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج: ضبط 259 طن أسمدة غير مرخصة فى حملة مكبرة بـ"الكشح" ودار السلام

Google+ Print
محافظ سوهاج: ضبط 259 طن أسمدة غير مرخصة فى حملة مكبرة بـ"الكشح" ودار السلام محافظ سوهاج: ضبط 259 طن أسمدة غير مرخصة فى حملة مكبرة بـ"الكشح" ودار السلام
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، أن مديرية الزراعة بسوهاج قامت بالاشتراك مع مباحث بالمحافظة بحملة مكبرة ناحية قرية الكشح بمركز ومدينة دار السلام.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مخزن ومنزل ومحل غير مرخصة، وتم ضبط كميات أسمدة تقدر بحوالى 259.5 طن منها 75 طن سماد يوريا مكورة نيتروجين 46% صينى المنشأ، وعدد 60 طن جبس زراعى، و47.5 طن سماد يوريا 46% مخصوص، وعدد 42 طن المحسن كبريتات كالسيوم فسفورية، وعدد 25 طن جبس زراعى، و10 أطنان سماد الفوسفات الأحادى المعدل المحبب.

وتم تحرير محضر ضد "مجدى.ف.م"، وتم التحفظ على هذه الكميات المضبوطة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن وقرى المحافظة وضبط المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب وإحكام الرقابة والسيطرة على السوق السوداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد