محافظ سوهاج: ضبط 259 طن أسمدة غير مرخصة فى حملة مكبرة بـ"الكشح" ودار السلام

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، أن مديرية الزراعة بسوهاج قامت بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة بحملة مكبرة ناحية قرية الكشح بمركز ومدينة دار السلام.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مخزن ومنزل ومحل غير مرخصة، وتم ضبط كميات أسمدة تقدر بحوالى 259.5 طن منها 75 طن سماد يوريا مكورة نيتروجين 46% صينى المنشأ، وعدد 60 طن جبس زراعى، و47.5 طن سماد يوريا 46% مخصوص، وعدد 42 طن المحسن كبريتات كالسيوم فسفورية، وعدد 25 طن جبس زراعى، و10 أطنان سماد الفوسفات الأحادى المعدل المحبب.

وتم تحرير محضر ضد "مجدى.ف.م"، وتم التحفظ على هذه الكميات المضبوطة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن وقرى المحافظة وضبط المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب وإحكام الرقابة والسيطرة على السوق السوداء.