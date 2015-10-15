بالصور.. الداخلية تدعم شرطة السياحة والآثار بالأقصر بأحدث سيارات نجدة

وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على دعم شرطة السياحة والآثار، بمجموعة من سيارات النجدة الحديثة، وذلك فى إطار خطط الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية والمزارات الأثرية والسياحية، بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس النواب.

ومن جانبه أمر اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، بدفع عدد من تلك السيارات إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالأقصر، وأقسام شرطة السياحة والآثار بجنوب الصعيد.

وفى نفس السياق صرح اللواء حسنى حسين مساعد مدير الإدارة العامة لقطاع جنوب الصعيد، بأن سيارات النجدة الحديثة، ستستخدم فى عمليات التمشيط والمرور والمتابعة لخدمات تأمين الفنادق والمنشآت السياحية، والمناطق الأثرية، وذلك ضمن خطة استنفار شامل لتأمين الموسم الجديد للسياحة الثقافية، بجانب الخطط الخاصة بالتأمين، وحالة الاستنفار الأمنى المصاحبة لإجراء انتخابات مجلس النواب.



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