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مجلس الأمناء بمستشفى العامرية يناقش سبل تحويله لـ"نموذجى"

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مجلس الأمناء بمستشفى العامرية يناقش سبل تحويله لـ"نموذجى" مجلس الأمناء بمستشفى العامرية يناقش سبل تحويله لـ"نموذجى"
عقد مجلس أمناء مستشفى العامرية بالإسكندرية اجتماعا برئاسة الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وحضور نائب رئيس حى العامرية ومدير منطقة العامرية الطبية.

وصرح الدكتور مجدى حجازى فى بيان من مديرية الصحة منذ قليل بأن الاجتماع تناول الموقف المالى للمستشفى واحتياجاته، والترتيبات والاستعدادات ليكون أول مستشفى نموذجى بالإسكندرية.

وأكد حجازى أن تحويل مستشفى العامرية إلى مستشفى نموذجى يأتى ضمن خطة يتبناها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وتستلزم توفير المستلزمات الطبية وغير الطبية وتجهيز البنية الأساسية للمستشفى وتوفير الأطباء فى كافة التخصصات مع أعداد كافية من التمريض وعمل نظام إلكترونى ممكين لملفات المرضى.

وأوضح الدكتور عمرو سليمان مدير مستشفى العامرية، أن المستشفى تلقت تبرعات عينية من المواطنين ورجال الأعمال والشركات بلغت نصف مليون جنيه عبارة عن سرير عناية مركزة ومونيتور وجهاز صدمات كهربية للقلب وجهاز رسم قلب و3 ماكينات غسيل كلوى وحضانة أطفال مبتسرين و5 كراسى لنقل المرضى وعدد من الأجهزة الأخرى.

وأكد سليمان أن التبرعات تأتى نتيجة ثقة المواطنين فى القائمين على إدارة المنظومة الصحية بالإسكندرية ونتيجة للاهتمام الذى توليه مديرية الشئون الصحية فى التواصل مع المجتمع المدنى.

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مصر 365