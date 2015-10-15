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إيقاف سائق عن العمل بالمنيا لمشاركته فى دعاية مرشح بسيارة وحدة محلية

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إيقاف سائق عن العمل بالمنيا لمشاركته فى دعاية مرشح بسيارة وحدة محلية إيقاف سائق عن العمل بالمنيا لمشاركته فى دعاية مرشح بسيارة وحدة محلية
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إيقاف أحمد محمد عبد الهادى سائق بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بمركز المنيا عن العمل لحين التحقيق معه، حيث وردت معلومات تؤكد قيام السائق بالمرور بسيارة الوحدة المحلية بقرية العوام وذلك للدعاية الانتخابية مع أحد المرشحين.

كما قرر المحافظ فتح تحقيق مع أحمد الكيلانى رئيس القرية مع سحب السيارة لديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الحياد التام من قبل الجهاز التنفيذى للمحافظة تجاه كل المرشحين سواء الفردى أو القوائم والوقوف على مسافة واحدة تجاه الجميع وأضاف أن دور الجهاز التنفيذى يتمثل فى التيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم دون التحيز لمرشح معين مع توفير كل الإمكانيات والخدمات للخروج بانتخابات برلمانية لائقة ومعبرة عن قوة وعزيمة الشعب المصرى، مؤكدا أنه لن يتوانى فى معاقبة من يقصر فى أداء عمله.

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