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هيئة النزاهة بالعراق تصدر مذكرات اعتقال مسؤولين كبار وتمنعهم من السفر

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هيئة النزاهة بالعراق تصدر مذكرات اعتقال مسؤولين كبار وتمنعهم من السفر هيئة النزاهة بالعراق تصدر مذكرات اعتقال مسؤولين كبار وتمنعهم من السفر
أصدر حسن الياسرى رئيس هيئة النزاهة العراقية اليوم الخميس مذكرات قبض واستقدام طالت وزيرين للكهرباء وأمينين لبغداد وعددا كبيرا من المدراء العامين فى وزارة الكهرباء وأمانة بغداد.

وقال الياسرى فى بيان صحفى إنه تم إصدار مذكرة قبض بحق كريم عفتان وزير الكهرباء فى وزارة نورى المالكى ومذكرة استقدام بحق وزير الكهرباء الحالى قاسم الفهداوى ومذكرة قبض بحق أمينى بغداد السابقين عبد الحسين المرشد ونعيم عبعوب.

وأضاف :"كما صدرت أوامر قبض بحق عدد من المدراء العامين فى وزارة الكهرباء وأمانة بغداد ، كما صدرت أوامر بمنع سفر المطلوبين إلى خارج العراق".
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