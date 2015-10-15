الدفاع الروسية: تنفيذ 33 طلعة.. وقصف 32 هدفاً لـ"داعش" بسوريا أمس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذها 33 طلعة فوق سوريا، إضافة إلى قصف 32 هدفا لتنظيم داعش الإرهابى خلال الـ24 ساعة الماضية، مفيدة بأن المواقع المقصوفة كانت فى إدلب وحماة ودمشق وحلب ودير الزور، فيما أعلنت وجود حالة من التقارب في المواقف مع واشنطن بشأن الطلعات فوق سوريا.

وأبدت الإدارة الروسية استعدادها التعاون مع كل القوى فى محاربة تنظيم داعش بمن فيهم الأكراد، وفق ما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربى.

الجدير بالذكر أنه قد اقتربت واشنطن وموسكو أمس الأربعاء من إبرام اتفاق لتجنب وقوع أى حادث بين طائراتهما العسكرية فى الأجواء السورية، فى حين بدأت قوات النظام السورى عملية عسكرية واسعة النطاق لطرد مسلحى المعارضة من محيط العاصمة.

وقال مسئول أمريكى فى واشنطن فى ختام ثالث جلسة مفاوضات عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة بين مسئولين عسكريين من كلا البلدين أن بروتوكول اتفاق يمكن ان "يوقع ويطبق فى الايام المقبلة".