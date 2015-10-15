رعب وتشويق وأكشن جديد الصالات العربية

غموض يلفّ عائلة مهووسة بالقتل ولصّة في مصيدة قاتل مأجور. هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين اللذين بدأ عرضهما في الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Crimson Peak

محبو المخرج Guillermo del Toro يعرفون جيداً أن أجمل فيلم قدمه لهم هو Pan's Labyrinth. يعود هذا المخرج المكسيكي هذا الأسبوع مع فيلم جديد عنوانه Crimson Peak يرتكز على الأجواء التي اشتهر فيها وهي الخلط بين الفنتازيا والرعب. منذ عام 2006 والمخرج المذكور يعدّل بسيناريو هذا الفيلم والذي كتب منه ست نسخ مختلفة، مع العلم أنه استوحى الأجواء الخاصة فيه من أفلام المخرج والسيناريست الإيطالي الراحل Mario Bava وبالرغم من كل جهوده لكتابة سيناريو متقن جاء هذا الأخير في نهاية المطاف مخيّباً للآمال. فيلم Crimson Peak من بطولة Mia Wasikowska و Jessica Chastain و Tom Hiddleston والبارز فيه الديكورات الضخمة المنفّذة بشكل محترف والعمل المتقن لمدير التصويرDan Laustsen ، وهو يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Momentum

هذا هو أول فيلم من بطولة الممثلة الأوكرانية Olga Kurylenko التي برزت عام 2008 في فيلم جايمس بوند Quantum of Solace حيث أدّت دور الـ bond girl. الفيلم من نوع الأكشن والتشويق، تدور قصته حول الّلصة المحترفة Alex التي سيتم إرسالها لتنفيذ مهمة سرقة الماس وستكتشف بعدها أنها أصبحت هدفاً لقاتل مأجور من الصعب الإفلات منه. Momentum يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.