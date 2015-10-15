محافظ قنا يشهد حفل تأبين الشاعر محمود مغربي

شهد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حفل التأبين الذي أقامه قصر ثقافة قنا في ذكرى الأربعين لوفاة بن محافظة قنا الشاعر الكبير محمود مغربي، بحضور الأستاذ سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي وعدد كبير من أدباء وشعراء ومثقفي محافظات قنا والأقصر وأسيوط .

وقدم محافظ قنا درع المحافظة لأسرة الشاعر تقديرا لدوره الكبير في إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية بالعديد من الدواوين والأمسيات الشعرية الرائعة كما تولى عدة أمانات لجوائز الشعر في محافظة قنا وأصدر عدة دواوين منها “تأملات طائر”، “صمت الوقت”، “أغنية الولد”، “ناصية الأنثى”، “الفوضوي”.