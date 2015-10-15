السفارة المصرية بتونس تنهي استعداداتها لمشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات البرلمانية

أكد السفير المصري بتونس أيمن مشرفة أن السفارة أنهت استعدادتها لإجراء الانتخابات البرلمانية بالخارج يومي السبت والأحد المقبلين ، موضحا أن السفارة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والفنية لتسهيل عملية تصويت المصريين المتواجدين بتونس.

وأضاف مشرفة في تصريحات صحفية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السفارة قامت بالاتصال بالمصريين المسجلين لديها لحثهم علي المشاركة في الانتخاب وممارسة حقوقهم الدستورية ، مشيرا إلي أن عدد الجالية المصرية بتونس تبلغ حوالي 500 مصري متمركزين بمدينتي تونس العاصمة وصفاقس.

وأوضح أن أي مصري موجود بتونس له حق التصويت في الانتخابات البرلمانية دون تسجيل مسبق شريطة أن يحمل سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن ساري الصلاحية، وأن السفارة ستفتح أبوابها بمقرها الرئيسي بتونس العاصمة من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء “بالتوقيت المحلي .

وقال إن السفارة أجرت اتصالات مع السلطات الأمنية بتونس لتأمين مقر السفارة أثناء عملية التصويت ،وذلك بهدف الخروج بالعملية الإنتخابية بشكل منظم وبدرجة عالية من الحيادية والاستقلال.

ودعا السفير المصري في تونس في الختام كافة المصريين الموجودين بتونس إلى ضرورة الحضور وممارسة حقهم الدستوري فى إختيار من يمثلهم من أعضاء مجلس النواب لاستكمال الاستحقاق الثالث من “خارطة الطريق ” والعبور بمصر إلي مرحلة جديدة من التقدم والازدهار.