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تأجيل نظر استئناف معارضة إسلام بحيري علي حبسه 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد إلى 22 أكتوبر

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تأجيل نظر استئناف معارضة إسلام بحيري علي حبسه 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد إلى 22 أكتوبر تأجيل نظر استئناف معارضة إسلام بحيري علي حبسه 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد إلى 22 أكتوبر

إسلام بحيري الباحث الإسلامي

حددت محكمة جنح مستأنف القديمة، اليوم الخميس ، جلسة 22 أكتوبر المقبل؛ لنظر استئناف المعارضة المقدمة من الباحث إسلام بحيري، مقدم برنامج “مع إسلام” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، على حبسه 3 أعوام؛ لاتهامه في واقعة شيك بدون رصيد.لطلب الدفاع بالطعن بالتزوير.

كانت دائرة جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الملطي، وبسكرتارية هشام مختار، قضت معاقبة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى هلال، بالحبس 3 سنوات وكفالة 200 جنيه، غيابيًا، لاتهامه في واقعة شيك بدون رصيد.

كان أيمن محمود، المحامى بصفته وكيلا عن شمس محمد، تقدم ببلاغ بقسم شرطة مصر القديمة، ضد إسلام إبراهيم بحيرى، واتهمه فيه بتدوين شيك بدون رصيد، وأوضح المحامى في بلاغه، أن إسلام إبراهيم دوّن شيكًا لموكله بقيمة 350 ألف جنيه، وعندما توجه لصرفه من بنك الإمارات دبى بفرع نايل سيتى، فوجئ برفض البنك سداد المبلغ لعدم كفاية الرصيد.

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