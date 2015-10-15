وصول ممثلا بعثة الإتحاد الإفريقي المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس النواب إلى الأقصر

وصل إلي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، اثنين من أعضاء بعثة الإتحاد الأفريقي المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس النواب التي ستجري يومي 18 و19 أكتوبر الجاري بمحافظتي الأقصر وقنا.

والتقي ممثلا الاتحاد الأفريقي أشرف الهلالي رئيس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام وتم توقيع بروتوكول بين الطرفين للتعاون وتبادل المعلومات حول العملية الانتخابية بالمحافظة.

> و قال أشرف الهلالى رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام أن الزائران يتبعان المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في جوهنسبرج المكلف من الاتحاد الأفريقي بمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر.

> وأشار الهلالي، إلى أن اللقاء تطرق إلي عدة ملفات تتعلق بسير العملية الانتخابية بالمحافظة جاء علي رأسها بعض المعوقات التي تواجه الناخب والثقافية الانتخابية السائدة بالمحافظة وآليات التعاون المشتركة .

> وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام أن اختيار بعثة الاتحاد الأفريقي للمؤسسة للتعاون معها نظرا لمشاركتنا الواسعة في مراقبة ومتابعة الانتخابات حيث نشارك بـ46 مراقب ومتابع للانتخابات في دوائر محافظة الأقصر الخمس فحسب وذلك بالتعاون والتنسيق المسبق مع مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان .

> يشارك إلي أن الاتحاد الأفريقي يشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وتجمع الكوميسا والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطيةفضلا عن عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.