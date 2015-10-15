المحكوم عليهم بـ"خلية الظواهرى" يصرخون اعتراضا على براءة محمد الظواهرى

قام بعض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بـ"خلية الظواهرى الإرهابية" بالصراخ اعتراضا على براءة محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى فى القضية مما تسبب فى حالة من الهرج أثناء النطق بالحكم، وهو ما أدى إلى تعطيل سير الجلسة لبضع دقائق.

فيما سمح رئيس المحكمة بخروج أحد المتهمين من قفص الاتهام ويدعى باسم مصطفى عقب صراخه بعد النطق بالحكم عليه بالسجن المشدد 15 سنة فى القضية، وأكد أنه برىء ولم يرتكب أى جريمة فى هذه القضية.

فيما قام بعض المتهمين المحكوم عليهم بالبراءة بالتكبير والسجود شكرا لله عقب حصولهم على البراءة.

يذكر أن المحكمة قضت بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين وبراءة 16 آخرين من بينهم محمد الظواهرى، وأحكام متفاوتة لباقى المتهمين.

بالصور.. جنايات القاهرة تقضى ببراءة محمد الظواهرى من اتهامه بتنظيم خلية إرهابية

المؤبد 12 متهما فى خلية الظواهرى والمشدد 15 سنة لـ 14 آخرين