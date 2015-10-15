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جاريث بيل: اختياري لويلز بدلا من إنجلترا استغرق ثانية واحدة

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جاريث بيل: اختياري لويلز بدلا من إنجلترا استغرق ثانية واحدة جاريث بيل: اختياري لويلز بدلا من إنجلترا استغرق ثانية واحدة

أكد جاريث بيل لاعب ويلز أنه اختار تمثيل الأخير وليس إنجلترا دون التفكير في الأمر بعدما تحدث معه وكيله.

وقاد نجم ريال مدريد منتخب بلده للتأهل لنهائيات أمم أوروبا "يورو" لأول مرة في التاريخ باحتلاله المركز الثاني في المجموعة خلف بلجيكا.

ونشرت صحيفة (ميرور) الإنجليزية تصريحات بيل "كنت صغيرا للغاية ووكيلي كان متورطا لكن المحادثة لم تستغرق سوى ثانية واحدة".

وأضاف "قلت له توقف. لن يحدث هذا الأمر مطلقا".

وأردف "أنا من ويلز وأحب ويلز. الكل يعلم مدى حبي للعب لويلز. جدتي كانت إنجليزية لكنني ويلزي وهذه نهاية الموضوع".

وأتم "اللعب لإنجلترا لم يكن خيارا".

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