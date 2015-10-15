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التشكيل المتوقع.. وليد سليمان يبدأ أساسيا وشكل جديد للدفاع

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التشكيل المتوقع.. وليد سليمان يبدأ أساسيا وشكل جديد للدفاع التشكيل المتوقع.. وليد سليمان يبدأ أساسيا وشكل جديد للدفاع

يتجه عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي للدفع بوليد سليمان جناح الفريق في التشكيل الأساسي أمام الزمالك في مباراة السوبر.

الأهلي سيواجه الزمالك على لقب السوبر على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات.

وكان وليد سليمان قد عاد من الإصابة التي لحقت به في الشهر الماضي وأبعدته عن مباراة الزمالك في نهائي الكأس.

فيما سيشارك لأول مرة بعد عودتهما لمصر عبر الأهلي الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي مدافعي الفريق واللذان لم يشاركا في نهائي الكأس بسبب عدم قيدهما.

في الهجوم يظل الجابوني ماليك إيفونا هو الأقرب لبدء المباراة أساسيا إلا أنه قد يغيب في حال عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في تدريب الأربعاء.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: إكرامي

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعة - أحمد فتحي

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - عبد الله السعيد - وليد سليمان - مؤمن زكريا

الهجوم: ماليك إيفونا أو جون أنطوي

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فيديو اليوم السابع