بالصور.. المؤبد 12 متهما فى خلية الظواهرى والمشدد 15 سنة لـ 14 آخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، المؤبد على 12 متهما آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ 14 متهما فى خلية الظاهرى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع إبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

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