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بالصور.. المؤبد 12 متهما فى خلية الظواهرى والمشدد 15 سنة لـ 14 آخرين

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بالصور.. المؤبد 12 متهما فى خلية الظواهرى والمشدد 15 سنة لـ 14 آخرين بالصور.. المؤبد 12 متهما فى خلية الظواهرى والمشدد 15 سنة لـ 14 آخرين
قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، المؤبد على 12 متهما آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ 14 متهما فى خلية الظاهرى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع إبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>جنايات القاهرة تقضى بالمؤبد لـ 20 متهما فى قضية خلية الظواهرى
>

إحالة محمد الظواهرى للنيابة لاتهامه بتشكيل خلية الطائفة المنصورة
>

جنايات القاهرة تقضى ببراءة محمد الظواهرى من اتهامه بتنظيم خلية إرهابية
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