15 مراقبا إفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة فى متابعة انتخابات البرلمان

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 15 مراقبا إفريقيا ممثلين لمفوضية الاتحاد الإفريقى، للمشاركة فى الرقابة على الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر انعقادها خلال الأيام القليلة القادمة .إعلان - Ads إعلان - Ads
وصرح مصدر بالمطار بأن المراقبين الأفارقة وصلوا من أديس أبابا بإثيوبيا على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأنهوا إجراءات وصولهم عبر صالة الخدمة المميزة.
وصرح مصدر بالمطار بأن المراقبين الأفارقة وصلوا من أديس أبابا بإثيوبيا على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأنهوا إجراءات وصولهم عبر صالة الخدمة المميزة.
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