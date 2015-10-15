أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

15 مراقبا إفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة فى متابعة انتخابات البرلمان

Google+ Print
15 مراقبا إفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة فى متابعة انتخابات البرلمان 15 مراقبا إفريقيا يصلون القاهرة للمشاركة فى متابعة انتخابات البرلمان
وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 15 مراقبا إفريقيا ممثلين لمفوضية الاتحاد الإفريقى، للمشاركة فى الرقابة على الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر انعقادها خلال الأيام القليلة القادمة .

وصرح مصدر بالمطار بأن المراقبين الأفارقة وصلوا من أديس أبابا بإثيوبيا على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأنهوا إجراءات وصولهم عبر صالة الخدمة المميزة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365