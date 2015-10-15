مسجل خطر يقتحم كمينا أمنيا بالشرقية ويطلق الرصاص على قوات الأمن

تمكنت قوة أمنية من ضبط مسجل شقى خطر يستقل سيارة ميكروباص عقب مطاردته وتبادل إطلاق النيران وقيامه باختراق كمين أمنى بطريق الزقازيق _ أبوحماد وضُبط بحوزته بندقية خرطوش و 40 كيلو جرام من مخدر البانجو.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء ارتكاز القول الأمنى المعين بطريق الزقازيق / أبوحماد أمام قرية صفط الحنة تلاحظ لهم قدوم السيارة رقم ( 2548 ر ط د – ميكروباص ) مسرعة تجاههم وقامت بكسر الكمين وعقب مرورها قام من بداخلها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته القوات ومطاردته.

وتمكنت القوات من ضبط السيارة بشارع ترعة القنايات بدائرة قسم شرطة ثانى الزقازيق، وضبط قائدها ويدعى "يوسف . م . ع"25 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا " سرقة " آخرها القضية رقم 51813 لسنة 2015 جنح ثان الزقازيق، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 أحكام قضائية آخرها القضية رقم 62063 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق " سرقة " بالسجن سنة من النفاذ ، ومقيم دائرة مركز شرطة الزقازيق ، وتبين إصابته بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى، وضبط بحوزته بندقية خرطوش عيار12، 5 طلقات من ذات العيار، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 16 لفافة كبيرة الحجم تحوى مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام.

وأسفر الحادث عن إصابة المجند محمد رمضان عمران "من قوة مديرية أمن الشرقية " - برش خرطوش وإصابة المواطن عبدالله غنيمى سالم بطلق نارى " تصادف مروره أثناء المطاردة"، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.