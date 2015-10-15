"المترو": 20 قطارًا مُكيَّفًا للعمل بالخط الأول بقيمة 2.2 مليار جنيه

أعلن المهندس على الفضالى، رئيس شركة المترو، وصول القطار المكيف الجديد السابع للخط الأول حلوان- المرج، إلى ورشة طرة البلد، قادمًا من كوريا، تمهيدًا لبدء تجارب تشغيله قبل بدء انضمامه للخدمة.

وقال الفضالى لـ"اليوم السابع"، إن القطار السادس والقطار السابع سيدخلان الخدمة الشهر المقبل، وأعلن الفضالى عن موعد وصول القطار الثامن يوم 20 المقبل، موضحًا أن القطار الخامس سيتم تشغيله للجمهور مساء اليوم.

وأوضح رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هذه القطارات الجديدة ضمن التعاقد الذى وقعه مترو الأنفاق مع شركة "هونداى روتم" الكورية لتوريد 20 قطارًا مُكَيَّفًا للعمل بالخط الأول "حلوان- المرج" بقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه.