بالصور.. صندوق تحيا مصر يعلن عن 3 جوائز بمليون جنيه إحداها لأفضل بحث طبى

أعلن محمد عشماوى مدير صندوق تحيا مصر، عن ثلاث مسابقات، الأولى: مسابقة تحيا مصر لبحوث الفيروسات، وهى جائزة لبحوث موثقة عالميا، والمسابقة الثانية: لأفضل مركز علاجى يقدم خدمات للمرضى، والمسابقة الثالثة: لأفضل مؤسسة إعلامية تقوم بحملة توعية لفيروس "سى".إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وأضاف مدير صندوق تحيا مصر خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة أخبار اليوم، اليوم الخميس، أن قيمة الجوائز مليون جنيه مع امكانية فتح باب التبرع لدعم قيمة الجائزة.
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>وأضاف مدير صندوق تحيا مصر خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة أخبار اليوم، اليوم الخميس، أن قيمة الجوائز مليون جنيه مع امكانية فتح باب التبرع لدعم قيمة الجائزة.
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