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النيابة تأمر بصرف شقيقى زوج ابنة عم أبو تريكة لعدم ورود أسمائهم بالتحريات

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النيابة تأمر بصرف شقيقى زوج ابنة عم أبو تريكة لعدم ورود أسمائهم بالتحريات النيابة تأمر بصرف شقيقى زوج ابنة عم أبو تريكة لعدم ورود أسمائهم بالتحريات
قررت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، صرف شقيقى زوج يسر محمد أبو تريكة ابنة عم لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة من سرايا النيابة، لعدم ورود أسمائهم فى تحريات الأمن الوطنى ولعدم صدور إذن من النيابة لضبطهم وإحضارهم .

وقال مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن النيابة العامة طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لتحديد ما إذا كان شقيقى زوج يسر متورطين فى أعمال شغب أو عنف من عدمه.

وأضاف المصدر أن يسر محمد أبو تريكة وشقيق زوجها حسام حسن ما زالا محبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية، وأن أمر تجديد حبسهما سيكون من خلال النيابة العامة قبل انتهاء المدة الأولى من الحبس الاحتياطى .


>حبس ابنة عم "أبو تريكة" 15 يوما على ذمة اتهامها بالتحريض على العنف
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