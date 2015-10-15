المترو: تشغيل القطار المكيف الخامس بالخط الأول مساء اليوم

أعلن المهندس على الفضالى، رئيس شركة المترو، عن انتهاء اختبارات وتجارب تشغيل القطار المكيف الجديد الخامس للخط الأول، وأنه سيتم تشغيله للجمهور مساء اليوم الخميس.

وأكد رئيس شركة المترو وصول القطار المكيف الجديد السابع للخط الأول للمترو حلوان- المرج، إلى ورشة طرة البلد، قادمًا من كوريا، تمهيدًا لبدء تجارب تشغيله قبل بدء ضمه للخدمة.

وقال رئيس شركة المترو، إن القطار السادس والقطار السابع سيدخلان الخدمة الشهر المقبل، وسيصل القطار الثامن من كوريا يوم 20 نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هذه القطارات الجديدة ضمن التعاقد الذى وقعه مترو الأنفاق مع شركة "هونداى روتم" الكورية لتوريد 20 قطارًا مُكَيَّفًا للعمل بالخط الأول "حلوان– المرج" بقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه.