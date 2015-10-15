الخارجية: التصويت على عضوية مصر بمجلس الأمن فى الرابعة بتوقيت القاهرة

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية لليوم السابع من نيويورك إن جلسة الجمعية العامة للتصويت على عضوية مصر غير الدائمة فى مجلس الأمن للعامين 2016 – 2017 ستبدأ فى العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأوضح أبو زيد أن عملية التصويت ستكون سريا من خلال أوراق اقتراع، حيث سيتم التصويت على كل الأعضاء الجدد بمجلس الأمن، وعقب انتهاء التصويت يتم رفع الجلسة لفرز الأصوات، لافتا الى أن مصر تحتاج 129 صوتا للحصول على المقعد.

وأكد أبو زيد أن إعلان النتائج سيتم مباشرة عقب انتهاء فرز الأصوات، ثم يعقد سامح شكرى وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا، مشيرا إلى أن بدء عمل مصر داخل مجلس الأمن الدولى ستكون فى يناير المقبل مع بدء العام 2016.

وكان شكرى قد أكد أمس على مجموعة المبادئ الأساسية التى ستحكم عمل مصر فى مجلس الأمن خلال فترة عضويتها غير الدائمة للعامين 2016 – 2017 ممثلا عن شمال أفريقيا، وأهمها الحفاظ على التضامن الأفريقى، والتأكيد على احترام سيادة الدول الأفريقية وسلامتها الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز دور الدول الأفريقية فى صياغة مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه القضايا التى تمس مصالحها وباقى القضايا ذات الطبيعة الدولية.

وقبل ساعات من بدء جلسة التصويت على انضمام مصر للمجلس اجتمع شكرى فى نيويورك بسفراء المجموعة الأفريقية، حيث أكد لهم على التزام مصر خلال عضويتها القادمة بالمجلس بالدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية.

وخلال الاجتماع أكد سفراء المجموعة الأفريقية على التزامهم بقرار القمة الأفريقية بدعم الترشيح المصري، وثقتهم في أن مصر ستكون خير ممثل عن القارة الأفريقية ومدافع عن مصالحها وتطلعات شعوبها في مجلس الأمن.

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