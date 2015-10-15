أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة سوهاج يدعو الطلاب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

Google+ Print
رئيس جامعة سوهاج يدعو الطلاب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية رئيس جامعة سوهاج يدعو الطلاب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية
طالب الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج بتحرى الدقة عند اختيار المرشح الأصلح من حيث درايته بالتشريع والقوانين أو تقديم الخدمات لأبناء دائرته، لافتاً إلى أن الجامعة نظمت عدة ندوات فى وقت سابق لتثقيف الطلاب سياسياً.

وحذر رئيس الجامعة الطلاب من الانجراف وراء أى كيانات مجهولة يمكنها أن تستغل الطلاب الجدد فى أى أعمال تخريبية، مؤكداً أن قوانين الجامعات اصبحت صارمة وأن أى شىء يمس العملية التعليمية غير مسموح به على الاطلاق، مؤكداً أن الفصل الفورى سيكون جزاء الطلاب المخالفين.

وناشد رئيس الجامعة الطلاب بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية، عندما حصل على وعد منهم بذلك، موضحاً أن دورهم مهم فى هذا البرلمان مشيراً انه من أخطر البرلمانات التى شهدتها .

جاء ذلك خلال حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى الذى نظمته كلية التجارة أمس وشهده الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووعد طلاب الجامعة بالمشاركة فى التصويت فى انتخابات برلمان 2015 .

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن الجامعة مليئة بالأنشطة الطلابية التى تلبى طموح الطلاب فى كل المجالات مؤكداً أن جميع ابواب المسئولين بالجامعة مفتوحة لاستقبال الطلاب والاستماع إلى مشكلاتهم وحلها.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه خلال الحفل دعوة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة الجامعة الجديدة، موقع عليها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "