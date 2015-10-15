رئيس جامعة سوهاج يدعو الطلاب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

طالب الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج بتحرى الدقة عند اختيار المرشح الأصلح من حيث درايته بالتشريع والقوانين أو تقديم الخدمات لأبناء دائرته، لافتاً إلى أن الجامعة نظمت عدة ندوات فى وقت سابق لتثقيف الطلاب سياسياً.

وحذر رئيس الجامعة الطلاب من الانجراف وراء أى كيانات مجهولة يمكنها أن تستغل الطلاب الجدد فى أى أعمال تخريبية، مؤكداً أن قوانين الجامعات اصبحت صارمة وأن أى شىء يمس العملية التعليمية غير مسموح به على الاطلاق، مؤكداً أن الفصل الفورى سيكون جزاء الطلاب المخالفين.

وناشد رئيس الجامعة الطلاب بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية، عندما حصل على وعد منهم بذلك، موضحاً أن دورهم مهم فى هذا البرلمان مشيراً انه من أخطر البرلمانات التى شهدتها مصر.

جاء ذلك خلال حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى الذى نظمته كلية التجارة أمس وشهده الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووعد طلاب الجامعة بالمشاركة فى التصويت فى انتخابات برلمان 2015 .

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن الجامعة مليئة بالأنشطة الطلابية التى تلبى طموح الطلاب فى كل المجالات مؤكداً أن جميع ابواب المسئولين بالجامعة مفتوحة لاستقبال الطلاب والاستماع إلى مشكلاتهم وحلها.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه خلال الحفل دعوة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة الجامعة الجديدة، موقع عليها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.