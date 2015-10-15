صحة بنى سويف: تشكيل غرفة أزمات بالمديرية أثناء الانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ استعدادًا للانتخابات البرلمانية القادمة، لافتا إلى تشكيل غرفة للأزمات بالمديرية>تضم مدراء الطوارئ والمستشفيات، والطب الوقائى، والعلاجى ومدير الصيدلية.

كما تم التنبيه على مديرى الإدارات الصحية بعمل غرفة فرعية للأزمات تضم طبيبا وإداريا تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الانتخابات لتلقى أى بلاغات خاصة، وإخطارغرفة الأزمات بالمديرية بها وكذلك الإبلاغ عن أى قصور فى الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة الأطباء والعاملين أثناء الانتخابات.

وطالب الجوهرى خلال تصريحات صحفية بضرورة توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال داخل كافة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، وكذلك أرصدة بنوك الدم من جميع الفصائل، مشددا على تواجد الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفيات بالنوبتجيات الخاصة بهم وإبلاغ غرفة طوارئ المديرية بأى أحداث طارئة، بالإضافة إلى التنبيه على مرفق إسعاف بنى سويف بالتنسيق الكامل مع غرفة الطوارئ بالمديرية وتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان العامة وتوفير سيارات جوالة يتم تحركها إلى اللجان الفرعية للتدخل السريع فى حالة الطوارئ.

وتابع الجوهرى: "تم إعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصحية التى لا يوجد بها أطباء أو ملحقة على وحدات أخرى، فضلا عن التنبيه على مديرى الإدارات الصحية بتواجد طبيب أو إدارى أو عامل بالوحدات التى بها مقار انتخابية وعدم مغادرتهم الوحدة طوال أيام الانتخابات وتوفير كافة المستلزمات التى تحتاجها اللجنة".

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