وصول فريق من البعثة الدولية الأفريقية لمتابعة الانتخابات بالأقصر

وصل فريق من أعضاء البعثة الدولية الأفريقية المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس النواب إلى الأقصر، اليوم الخميس، واستهل المتابعون الأفارقة عملهم بزيارة لمؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام وذلك فى إطار التوثيق لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل محافظة الأقصر.

وقال أشرف الهلالى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن وفد المتابعين الأفارقة استمع لرؤية مؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظة حول الانتخابات، مشيرًا إلى أن الوفد الأفريقى التقى وأعضاء المؤسسة المتابعين للانتخابات، موضحًا أن مؤسسة ميدان الجنوب قامت بتنظيم دورات مكثفة لكوادرها الذين تم اختيارهم لمتابعة الانتخابات البرلمانية بدوائر المحافظة.