استمرار اعتصام العاملين بأوقاف الغربية احتجاجا على إلغاء الحد الأدنى للأجور

دخل اعتصام العاملين بهيئة الأوقاف المصرية بالغربية بمنطقتى المحلة وطنطا يومه الثانى على التوالى، احتجاجا على قرار وزارة المالية بإلغاء الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه على موظفى هيئة الأوقاف والعودة إلى مرتباتهم الأولى، وخصم نصف راتبهم، الأمر الذى دفع جميع العاملين بمناطق الأوقاف للاعتصام داخل مكاتبهم، وخصم نصف راتبهم فأصبحوا يتقاضون 700جنيه بعد أن كانوا يتقاضون 1400جنيه.

وطالب العاملون بالهيئة بإقالة جميع قيادات الهيئة بالقاهرة لتسببهم فى عدم إقرار علاوة الحد الأدنى فى أول يناير 2014 ولتضليلهم وزارة المالية بأن العاملين بهيئة الأوقاف يتقاضون 400% حوافز وإضافى فى حين نتقاضى 250%فقط ما يترتب عليه ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وإنشاء لائحة مالية خاصة بهيئة الأوقاف دون التقيد بالحكومة.

كما طالبوا باستمرار صرف المرتبات كما هى منذ شهر يوليو الماضى دون خصومات وهددوا بالاستمرار فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم.