محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، والذى نظمته مديرية أوقاف جنوب سيناء، بمسجد المنشية الكبير بطور سيناء.

ورافق المحافظ فى الاحتفال اللواء محمود عيسى، السكرتير العام، والمستشار محمد عبد السلام، المحامى العام، وفوزى همام، رئيس المدينة، والشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والأب مينا راعى كنيسة طور سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للشيخ حسن مصباح تحدث فيها عن فضائل العام الهجرى، وأكد أن اختيار الكفاءات مأخوذ من الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما اختار أبو بكر الصديق، رفيقًا له فى الهجرة.

ثم قام الطالب أحمد إسماعيل بالإنشاد الدينى، وتحدث الشيخ جلال شريف، وكيل مديرية الأوقاف، عن الدروس المستفادة من الهجرة، وأهمها أن يكون الشخص إيجابيًا وفعالًا فى المجتمع الذى يعيش فيه وأن يبتكر ويعمل. وأضاف أن من أهم الدروس المستفادة من الهجرة هو إجادة الحوار حتى مع من نختلف معهم فى الرأى.

وأعلن موافقة المحافظ على بدء مسابقة القرآن الكريم التى سيتم توزيع جوائزها فى احتفالية مولد النبوى القادم بمكافآت مالية بلغت 50 ألف جنيه و15 رحلة عمرة.

كما صدق المحافظ على مكافأة 1000 جنيه للعاملين بمسجد المنشية تقديرًا لهم على المجهود المبذول بالمسجد.

كما التقى المحافظ، بمشايخ وعواقل البدو، والمحامى العام، وممثلى الجهاز التنفيذى والقيادات الأمنية، على مأدبة غداء بدار العاملين بمناسبة العام الهجرى الجديد، كجلسة ودية لأسرة واحدة، بمناسبة هذه المناسبة الدينية العظيمة، ولعرض بعض محاور وخطط التنمية وإشراكهم فى خطط التنمية.

وأضاف المحافظ أن مدينة طور سيناء حاليًا تشهد طفرة تنموية ضخمة، حيث يتم إنشاء طرق وميادين وتجميل شوارعها، واستخدام الطاقة الشمسية بها لأول مرة، بالإضافة لضم ميناء الطور البحرى لمحور قناة السويس الجديدة، وإنشاء منازل بدوية بوديانها وتجمعاتها حوالى 500 منزل بدوى، ومشروعات إسكان بلغت 12 ألف وحدة سكنية، وإنشاء جامعة السويس، بالإضافة لمشروعات أخرى كثيرة.

كما قام مشايخ وعواقل سيناء، بالشكر للمحافظ لما قدمه ويقدمه لهم وللمحافظة من تطوير وتنمية، وما حدث خلال الفترة الماضية من حركة تطوير شاملة.



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