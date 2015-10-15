مرشح المصريين الأحرار بالمنيا: "الشباب قادم من أجل الوطن"

قال مرشح المصريين الأحرار جون بشرى عن دائرة بندر المنيا، رمز النسر، إن فرص فوز المرشحين الشباب فى البرلمان كبيرة نظرًا لتغير الثقافة لدى المواطنين وتطلعهم إلى الأفضل والوجوه الجديدة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها مرشح المصريين الأحرار جون بشرى قبل الصمت الانتخابى والتى جاب فيها أغلب مناطق دائرة بندر المنيا.

وبدأ جون كلامه مع أهالى الدائرة بشعاره الانتخابى "(مفيش مستحيل).. ولا يوجد شىء صعب على الله، ونحن كشباب نطمئن إلى ثقافة المواطن التى تستطيع أن تفرز بين برامج المرشحين".

وطالب بشرى أهالى دائرته بالتواجد بكثافة أمام المقرات الانتخابية والتصويت وبكثافة ليس من أجل شخص وإنما من أجل الوطن.