تجمهر طلاب الفنية التجارية ببنها بسبب اعتداء طلاب معهد على مدرستهم

شهدت مدينة بنها تجمع عدد من طلاب المدرسة الفنية التجارية ببنها أمام مبنى المدرسة بسبب تقسيم المبنى بين المدرسة الثانوية التجارية بنات والمعهد الفنى التجارى.

وكان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور قسم أول بنها بتجمع عدد من الطلبة أمام مبنى المدرسة الفنية التجارية ببنها، وبالانتقال والفحص تبين أن مبنى المدرسة مقسم بين المدرسة الثانوية التجارية بنات والمعهد الفنى التجارى ببنها.

ومن جانبها، أكدت مديرة المدرسة الفنية التجارية "سحر شرنوبى" قيام بعض طلبة المعهد بدخول فصلين تابعين للمدرسة بهدف ضمهما للمعهد.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3766 إدارى قسم أول بنها لسنة 2015 ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.