مقتل وإصابة العشرات من مسلحى داعش وتدمير 3 مقار للتنظيم بالموصل

أفادت فضائية " سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحى داعش وتدمير 3 مقار للتنظيم بقصف للمقاتلات العراقية فى الموصل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت العشائر العراقية بمنطقة جبل مكحول بقضاء بيجى فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق وقتلت العشرات من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى الفارين من المعارك مع القوات العراقية المشتركة التى شرعت فى تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة.
وكانت العشائر العراقية بمنطقة جبل مكحول بقضاء بيجى فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق وقتلت العشرات من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى الفارين من المعارك مع القوات العراقية المشتركة التى شرعت فى تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة.
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