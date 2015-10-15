في_القمة - 3 لاعبين توجوا بالسوبر مع فريقين مختلفين.. فهل يصبح مهاجم الزمالك رابعهم؟

حين تنطلق كأس السوبر المصرية الخميس المقبل ستكون الفرصة مواتية للاعب واحد فقط كي ينضم لقائمة المتوجين بالبطولة مع فريقيين مختلفين.

ويواجه الزمالك بطل الثنائية المحلية وصيفه في المسابقتين الأهلي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وسبق للعديد من لاعبي الأهلي أن توجوا بكأس السوبر التي هيمن عليها الفريق الأحمر منذ عام 2005 ولم تخرج من بين أنيابه سوى مرة واحدة فقط في العقد الأخير.

وشهدت تلك المرة الواحدة أحد اللاعبين المنتظر ظهورهم في مباراة القمة المقبلة وكان أحد عناصر الفريق الفائز باللقب على حساب الأهلي الذي كان يتولاه آنذاك حسام البدري.

هذا اللاعب هو نجم حرس الحدود السابق أحمد حسن مكي.

يعتبر مكي اللاعب الوحيد من بين قائمة الزمالك الحالية الذي سبق له وأن توج بكأس السوبر المصرية حين تغلب على الأهلي عام 2009 وسجل الهدف الأول في انتصار فريقه بثنائية دون رد.

وإذا نجح لاعب منتخب مصر في الفوز بكأس السوبر المقبلة فإنه سيصبح رابع المتوجين في التاريخ بالمسابقة مع فريقين مختلفين.

ثلاثي الأهلي

توج بكأس السوبر المصرية مع لونين مختلفين ثلاثة لاعبين من قبل هم إسلام الشاطر ومحمد صديق وطارق السعيد.

حققها الثنائي الأخير مع الزمالك الذي توج بها في أول نسختين ثم اقتنصها بالقميص الأحمر بعد انتقاله للأهلي.

بينما توج الشاطر بها 3 مرات متتالية مع الأهلي قبل أن يغادره باتجاه حرس الحدود ويفوز باللقب على حساب القلعة الحمراء عام 2009.

فهل يكون مكي رابع من يدخل القائمة أم يمنعه الأهلي من ذلك؟