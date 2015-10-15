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إجراءات جديدة لتقنين أوضاع الطلاب الوافدين بالازهر ..واستبعاد غير الملتزمين

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إجراءات جديدة لتقنين أوضاع الطلاب الوافدين بالازهر ..واستبعاد غير الملتزمين إجراءات جديدة لتقنين أوضاع الطلاب الوافدين بالازهر ..واستبعاد غير الملتزمين

جامعة الأزهر

أكد د.محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن المجمع بدأ في بعض إجراءات تقنين أوضاع الطلاب الوافدين لمتابعتهم بشكل مستمر بما ينعكس على تقييم أدائهم العلمي والتزامهم بمتابعة الدروس والمحاضرات العلمية سواء في المعاهد أو في الجامعة.

أوضح الأمين العام في تصريحات صحفية اليوم أن المجمع يعمل حالياً على سحب جوازات سفر جميع الطلاب الوافدين لضبط عملية سفر ووصول الطلاب والتزامهم بحضور الدروس العلمية والمحاضرات وعدم تسربهم بعيداً عن الأهداف العلمية الأساسية التي جاءوا إلى الأزهر من أجلها.

أضاف “عفيفي” أنه سيتم التعامل بحسم مع غير الجادين في الدراسة من هؤلاء الطلاب الوافدين؛ وذلك لإفساح الفرصة للراغبين في طلب العلم والدراسة في معاهد وكليات الأزهر الشريف؛ مشيراً إلى أنه لا مكان في الأزهر للمتكاسلين والذين يبحثون عن فرص العمل ويتركون الدراسة، ويفوتون الفرصة على غيرهم ممن يتشوقون للإلتحاق بالأزهر الشريف.

وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي ستعمل على ضمان جدية الوافدين والوافدات في الدراسة؛ حتي يعودوا إلى بلادهم لنشر التعاليم الصحيحة للإسلام بعيداً عن الغلو والتطرف؛ وسيتم ترحيل غير الجادين الذين يستغلون قيدهم في الأزهر لتحقيق أغراض خاصة

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