رفض استئناف 5 قيادات إخوانية وتجديد حبسهم 15 يومًا بالسويس

قررت محكمة الاستئناف بالسويس، صباح اليوم الخميس، رفض استئناف 5 من قيادات بتنظيم الإخوان الإرهابي على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

وتمكنت قوات الأمن الوطني والمباحث الجنائية من ضبط المتهمين شهر إبريل ومايو الماضيين، على خلفية مشاركتهم بأحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابي وصدور قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، و المتهمين هم ” محمد . م ” موظف بمديرية خدمية ، ” محمد . ف ” حاصل على دبلوم ، ” مصطفى .أ ” فني بمحطة كهرباء ” محمد . أ” موظف بشركة خاصة ” محمود .ن” عاطل.