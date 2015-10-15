مباحث تموين أسيوط تحرر 96 قضية تموينية خلال يومين

تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط، من تحرير 96 قضية تموينية خلال يومين لمخالفات تموينية متنوعة، صرح بذلك العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط.

وأشار أبو شقة، إلى أن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الجهود ومداومة المرور المستمر على الأسواق والمحلات العامة لتنقيتها من السلع الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

> وقال العميد عصام أبو شقة أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين بيع مواد بترولية مدعمة فى السوق السوداء وإستخدام إسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصص له وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإدارة منشأة بدون ترخيص.

> وأضاف مدير مباحث التموين أن بيان المضبوطات كان 33 طن و460 بنزين وسولار و21 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمى و15 كيلو أكياس سوداء المحظور تداولها بالمواد الغذائية منوها ان عدد المحاضر التى تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 83 محضر.