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«المؤلفين والملحنين» تشكر «النمنم» بعد إلزامه وزارة الثقافة بمراعاة حقوق الملكية

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«المؤلفين والملحنين» تشكر «النمنم» بعد إلزامه وزارة الثقافة بمراعاة حقوق الملكية «المؤلفين والملحنين» تشكر «النمنم» بعد إلزامه وزارة الثقافة بمراعاة حقوق الملكية

وجهت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين(ساسيرو) برئاسة الشاعر سيد حجاب ، الشكر للكاتب  حلمي النمنم “وزير الثقافة  “،وذلك لإصداره قرارا يلزم جميع إدارات وهيئات الوزارة  بمراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية،وتسديد حقوق الأداء عنها بدايبة من يوم 10أكتوبر الحالى.

وأكدت الجمعية فى رسالتها للوزير،أنه كان رائعا أن يبدأ بإلزام وزارته بكافة إدارتها بتنفيذ هذا القرار، لتقوم وزارة الثقافة بدورها ،وتكون أول من يسدد الحقوق، وأول من يحميها ،حيث أنها الوزارة المنوط بها حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين ،كما جاء في الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002.

يذكر أن القرار يأتى بعد اللقاء الذى تم بين وزير الثقافة، ووفد جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الشاعر الكبير سيد حجاب، وضم الشاعر جمال بخيت، الموسيقار منير الوسيمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي،وعبدالستار عبدالحميد :المستشار القانوني للجمعية”.

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