جنايات القاهرة تقضي بإعدام 10 متهمين والسجن المؤبد لـ 20 آخرين في قضية «خلية الظواهري»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وسط إجراءات أمنية مشددة، حكمها بإعدام 10 متهمين والحكم بالسجن المؤبد لـ 20 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري، وفى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

وقضت المحكمة بإعدام المتهمين : فوزي محمد السيد سيف الدين، وعمرعبد الخالق عبدالجليل محمود، و محمد فتحي عبد العزيز عبد المجيد الشاذلي، وعزيز عزت عبدالرازق موسى، وسيد أحمد السيد الحريري، ونصر عبد الفتاح محمد براغيث، و أحمد جمال فرغلي رضوان، و أحمد محمود عبد الرحيم محمد، وعمار ممدوح عبدالعظيم أبو الغيط، و بلال إبراهيم صبحي فرحات، و ليس من بينهم ربيع الظواهري.