«البحوث الإسلامية» يطالب الوعاظ بعدم الانخراط من في الدعاية الانتخابية حفاظاَ على هيبة الأزهر

أصدر أمين عام مجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي قراراً إلى جميع مناطق الوعظ على مستوي الجمهورية؛ طالب فيه جميع الوعاظ بعدم انخراطهم في الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي شكل من الأشكال؛ وذلك حفاظاً على هيبة الأزهر وعلمائه ومكانته في نفوس المصريين، والتزاماً بمبدأ الحيادية والموضوعية.

وأكد الأمين العام أن مخاطبة مناطق الوعظ ومطالبتهم بعدم التحيز لأي مرشح أو الدعاية له بأي أسلوب كان مهماً وضرورياً؛ نظراً لما تشهده البلاد من تنافس بين المرشحين على عضوية مجلس الشعب ومحاولة بعض هؤلاء المرشحين استقطاب وعاظ الأزهر أو العاملين في حقل الدعوة الإسلامية.

أضاف الأمين العام أن الانتخابات تحتاج إلى أن يختار الشعب من ينوب عنه ويمثله داخل المجلس دون أي مؤثرات سواء دينية أو سياسية أو اجتماعية أو مالية حتي يكون المجلس معبراً بشكل حقيقي وموضوعي عن هذا الشعب.